Які настрої серед підприємців?

Про це свідчать результати щомісячного опитування НБУ, передає 24 Канал. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) піднявся з 48,3 пунктів у липні до 49,0 у серпні.

Однак цей показник і надалі лишається нижчим за нейтральний рівень у 50 пунктів, що сигналізує про переважно стримані настрої серед підприємств.

Позитивний вплив на бізнес-середовище мали сезонні чинники, активний попит, стабільна робота енергосистеми та уповільнення інфляції.

Водночас економічну активність стримують руйнування інфраструктури, високі витрати на відновлення та сировину, підвищення тарифів на електроенергію та дефіцит кадрів.

Чого очікує бізнес?

Щодо цінової динаміки, компанії будівництва, торгівлі та сфери послуг очікують більш помірного зростання вартості своєї продукції й послуг. Натомість підприємства промисловості прогнозують незначне прискорення здорожчання. Ситуація на ринку праці залишається неоднорідною.

Будівельні компанії планують розширювати штати, тоді як у промисловості, торгівлі та сфері послуг очікують скорочення персоналу.

Довідково. У відомстві уточнили, що опитування тривало з 4 до 21 серпня та охопило 578 підприємств. Його результати відображають оцінки бізнесу, а не офіційну позицію Національного банку.

Актуально про ситуацію