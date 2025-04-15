Прибыли украинского бизнеса выросли до 1,22 триллионов гривен – кто заработал больше всего
- Совокупная прибыль до налогообложения выросла до 1,22 триллионов гривен, что на 60% больше, чем в предыдущем году.
- Лидеры по объемам прибыли: финансовый и страховой сектор, промышленность, оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, информационные технологии.
Украинская экономика демонстрирует рост финансовых показателей. Совокупный доход предприятий увеличился на треть, а прибыли почти удвоились.
Совокупная прибыль
Особенно заметный рост отмечен среди компаний с украинским капиталом, которые оказались прибыльнее предприятий с иностранными инвестициями, свидетельствуют данные Госстата, информирует 24 Канал.
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Так, совокупная прибыль до налогообложения выросла до 1,22 триллионов гривен, что почти на 60% больше, чем в 2023 году, когда прибыль составляла 776,4 миллиарда гривен.
Чистая прибыль бизнеса составила 947,3 миллиарда гривен. В то же время убытки предприятий достигли 273,3 миллиарда гривен – это чуть больше, чем годом ранее.
Доля убыточных компаний в структуре осталась заметной – 22,1%, что на 0,9% больше, чем в 2023-м.
Какие компании самые прибыльные
Рост финансовых показателей стал возможным благодаря адаптивности украинских компаний, ориентации на внутренний рынок, а также оперативному реагированию на изменения в экспортной политике.
Среди отраслей лидерами по объемам прибыли стали:
- Финансовый и страховой сектор – 445,2 миллиарда гривен;
- Промышленность – 197,1 миллиард гривен;
- Оптовая и розничная торговля, ремонт транспорта – 125,5 миллиардов гривен;
- Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 92,9 миллиардов гривен;
- Информационные технологии и телеком – 34,8 миллиардов гривен.
Агросектор – самый прибыльный
Агропредприятия с украинским капиталом в 2024 году показали более высокую доходность по сравнению с компаниями, имеющими иностранных владельцев.
По итогам года, доход аграрного бизнеса вырос на треть, а доходы – почти вдвое. Это свидетельствует об эффективности отечественного агросектора даже в условиях войны, сложной логистики и нестабильного рынка.
У кого наименьшие доходы
Наименьшие прибыли продемонстрировали предприятия сферы временного размещения и питания – всего 937,5 миллионов гривен. Образовательная отрасль закончила год с убытками – минус 71,9 миллионов гривен.