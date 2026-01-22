"Приватбанк" обнуляет тарифы для ФОПов: как платить меньше в 2026 году
- В 2026 году "Приватбанк" отменяет ежемесячную абонплату для ФЛП, которые осуществляют расчеты бизнес-картой на определенную сумму.
- Банк также отменяет комиссию за внесение наличной выручки через терминалы, снижает тарифы на платежи в другие банки и уменьшает комиссии за валютные операции.
В 2026 году "Приватбанк" вводит масштабные изменения на рынке банковского обслуживания предпринимателей. Некоторые из ФЛП смогут не платить обслуживание счета и комиссии.
Какие новые условия тарифов для ФЛП?
Новая тарифная модель для ФЛП фактически отменяет ежемесячную абонплату для активных предпринимателей и существенно снижает ключевые комиссии, сообщает "Приватбанк".
Согласно новым правилам, если ФЛП осуществляет расчеты бизнес-картой на сумму от 15 000 гривен в месяц, стоимость обслуживания счета составит 0 гривен. Речь идет не о промоакции, а о системном решении, которое закладывается в долгосрочную тарифную политику банка.
Какие комиссии отменят и уменьшат?
Кроме нулевой абонплаты для активных ФЛП банк:
- полностью отменяет комиссию за внесение наличной выручки через терминалы самообслуживания;
- снижает тарифы на платежи в другие банки;
- уменьшает комиссии за валютные операции.
Это должно уменьшить финансовую нагрузку на предпринимателей, которые работают с клиентами и поставщиками в Украине и за рубежом.
Что нужно знать клиентам "Приватбанка"?
"Приватбанк" подписал соглашение с ЕИБ и ЕИФ, что предоставит доступ малому и среднему бизнесу к финансированию на сумму до 100 миллионов евро. Соглашение предусматривает портфельную гарантию, которая будет покрывать 30 – 80% суммы отдельного кредита, снижая риски для банка и делая кредитование доступным.
С 1 января 2026 года "Приватбанк" внедрил платную доставку банковских карт в Украине и за рубежом, которая будет стоить 80 гривен с НДС. Выпуск карты "Универсальная" будет бесплатным до 6 штук в год, после чего будет стоить 100 гривен.
С 1 июня 2025 года лимит на переводы составляет 100 тысяч гривен для клиентов низкого и среднего уровня риска, а для клиентов с высоким риском – 50 тысяч гривен. Лимиты не распространяются на платежи за товары, оплату услуг.