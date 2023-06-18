"Приватбанк" возвращает валютные операции в терминалы: почему раньше их прекратили

Уже в скором времени в терминалы "ПриватБанка" вернутся валютные операции. В частности здесь можно будет обменять иностранную валюту.

Как известно, сегодня ночью "Приватбанк" запустил обширное системное обновление, из-за чего не работали никакие операции. Сейчас все работает в штатном режиме, а в скором времени в терминалах будет доступна популярная услуга.

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Валютные операции в терминалах возвращаются

Как сообщили в банке, уже с 22 июня в терминалах снова можно будет проводить валютные операции. В этот день возвращаются все старые правила, в терминалах можно будет обменять доллары и евро.

Почему раньше такую возможность отменили

Прием иностранной валюты в свои терминалы "ПриватБанк" остановил 29 мая. Причина – клиенты часто "сливали" в терминалы старые купюры. Вместе с тем, в кассах банка операция по обмену валюты не отменялась.

Зачем "Приватбанк" обновлял систему

Технические работы, в результате которых остановились все системы банка, были плановыми. Их также умышленно проводили в ночь с субботы на воскресенье, чтобы не остановить критически важные операции.