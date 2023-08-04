"Приватбанку" удалось увеличить доходы в 5 раз: сколько финучреждение заработало за полгода

Доходы "ПриватБанка" продемонстрировали очень положительную динамику. Банку удалось увеличить свои доходы в несколько раз.

"Приватбанк" отчитался о положении дел во ІІ квартале 2023 года. Есть хорошие новости – прибыль государственного банка выросла в несколько раз.

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Сколько удалось заработать "Приватбанку"

В первые 6 месяцев 2023 года Приватбанк смог заработать 29,75 миллиарда гривен. Это аж в 4,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль во ІІ квартале составила 13,7 миллиарда гривен. Если сравнить с прошлогодним показателем, то разница составит 5,3 раза.

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Чистый процентный доход также вырос на 81,4%. Хороший скачок был во ІІ квартале – 74,2%, а сумма дохода составила более 14 миллиардов гривен. Существенно вырос и комиссионный доход банка – на 41,3% и составил 11,64 миллиарда гривен.

По данным НБУ, на 1 июня общие активы "Приватбанка" составляли 742,433 миллиарда гривен. Это делает его лидером среди 65 банков Украины.

Такого роста банку удалось достичь благодаря следующим факторам: