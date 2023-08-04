"Приватбанк" відзвітував про стан справ у ІІ кварталі 2023 року. Є гарні новини – прибуток державного банку зріс у кілька разів.
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Скільки вдалося заробити "Приватбанку"
У перші 6 місяців 2023 року "Приватбанк" зміг заробити 29,75 мільярда гривень. Це аж у 4,7 раза вище за показник за аналогічний період минулого року.
Чистий прибуток у ІІ кварталі склав 13,7 мільярда гривень. Якщо порівняти з минулорічним показником, то різниця складе 5,3 раза.
Чистий відсотковий дохід також зріс на 81,4%. Гарний стрибок був у ІІ кварталі – 74,2%, а сума доходу склала понад 14 мільярдів гривень. Суттєво зріс і комісійний дохід банку – на 41,3% і склав 11,64 мільярда гривень.
Такого зростання банку вдалося досягнути завдяки таким факторам:
- збільшенням обсягу готівки та коштів у НБУ;
- кредити та аванси клієнтам;
- інвестиції у цінні папери;
- зменшення заборгованості інших банків.