Доход от приватизации госимущества рекордно вырос: самый дорогой объект принес 400 миллионов гривен

В течение 2024 года поступления в государственный бюджет от приватизации государственного имущества достигли 9,9 миллиарда гривен. Это в 3,1 раза больше, чем в 2023 году.

Рекордный рост

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины. При этом отмечают, что самым дорогим лотом стал отель "Казацкий", который приобрели за 400 миллионов гривен – это равноценно суммарному результату приватизации за 2015 – 2016 годы.

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"В прошлом году ФГИУ установил новый рекорд по приватизационным доходам", – отметили в ведомстве.

Справка. Общая сумма поступлений в бюджет от приватизации составила 11,1 миллиарда гривен. Из этой суммы 9,9 миллиарда гривен получено от продажи имущества, еще 1,2 миллиарда гривен обеспечено в виде НДС.

Основные источники доходов

Малая приватизация : принесла бюджету около 3,5 миллиарда гривен. Самым дорогим объектом стал киевский отель "Казацкий", проданный за 400 миллионов гривен.

: принесла бюджету около 3,5 миллиарда гривен. Самым дорогим объектом стал киевский отель "Казацкий", проданный за 400 миллионов гривен. Большая приватизация: продажа двух масштабных объектовпродажа двух масштабных объектов – киевской гостиницы "Украина" и Объединенной горно-химической компании – обеспечила поступления в размере 6,45 миллиарда гривен.

Новые подходы к приватизации

В 2024 году ФГИ начал выставлять на аукционы госимущество без балансовой стоимости или с нулевой оценкой, стартовая цена которого составляла 1 гривна. Такие аукционы вызвали значительный интерес и создали высокую конкуренцию среди участников.