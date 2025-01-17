Рекордне зростання

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Фонд державного майна (ФДМ) України. При цьому зазначають, що найдорожчим лотом став готель "Козацький", який придбали за 400 мільйонів гривень – це рівноцінно сумарному результату приватизації за 2015 – 2016 роки.

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"Минулого року ФДМУ встановив новий рекорд із приватизаційних доходів", – наголосили у відомстві.

Довідка. Загальна сума надходжень до бюджету від приватизації становила 11,1 мільярда гривень. З цієї суми 9,9 мільярда гривень отримано від продажу майна, ще 1,2 мільярда гривень забезпечено у вигляді ПДВ.

Основні джерела доходів

Мала приватизація : принесла бюджету близько 3,5 мільярда гривень. Найдорожчим об'єктом став київський готель "Козацький", проданий за 400 мільйонів гривень.

: принесла бюджету близько 3,5 мільярда гривень. Найдорожчим об'єктом став київський готель "Козацький", проданий за 400 мільйонів гривень. Велика приватизація: продаж двох масштабних об’єктів – київського готелю "Україна" та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії – забезпечив надходження у розмірі 6,45 мільярда гривень.

Нові підходи до приватизації

У 2024 році ФДМ почав виставляти на аукціони держмайно без балансової вартості або з нульовою оцінкою, стартова ціна якого становила 1 гривня. Такі аукціони викликали значний інтерес і створили високу конкуренцію серед учасників.