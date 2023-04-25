Нефть есть, а возить – невозможно: в России заканчиваются детали к танкерам

Российским судам не хватает деталей к двигателям. Поэтому транспортировка нефти и других грузов задерживается, а производство танкеров и океанских судов прекращается.

Проблемы судостроительного гиганта с деталями

Российская Объединенная судостроительная корпорация столкнулась с проблемами. Судостроительный гигант не располагает достаточным количеством деталей для двигателей.

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что такая ситуация сложилась в результате наложения западных санкций в Россию и установления экспортного контроля. Это привело к тому, что прервались поставки деталей двигателей, винтов и топливных насосов.

По статистике в 2020 году Корпорации удалось построить 17 кораблей, в 2021 году – 16 судов, а в 2022 – только 4.

Санкции против России