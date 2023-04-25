Нефть есть, а возить – невозможно: в России заканчиваются детали к танкерам
25 апреля 2023, 17:31Читати новину українською
Источник:WSJ
Российским судам не хватает деталей к двигателям. Поэтому транспортировка нефти и других грузов задерживается, а производство танкеров и океанских судов прекращается.
Проблемы судостроительного гиганта с деталями
Российская Объединенная судостроительная корпорация столкнулась с проблемами. Судостроительный гигант не располагает достаточным количеством деталей для двигателей.
Читайте также Украинцы заплатили 23 миллиарда компаниям с российскими корнямиИнтересно, что такая ситуация сложилась в результате наложения западных санкций в Россию и установления экспортного контроля. Это привело к тому, что прервались поставки деталей двигателей, винтов и топливных насосов.
По статистике в 2020 году Корпорации удалось построить 17 кораблей, в 2021 году – 16 судов, а в 2022 – только 4.
Санкции против России
- Сейчас Россия стала страной, на которую наложили больше всего санкций в мире. Они касаются как лиц, связанных с войной, так и денежных операций с ролью русских организаций.
- Также ограничения введены на экспорт определенных товаров в Россию и импорт большинства товаров из России. Среди них эмбарго на российскую нефть.
- 10 российских кредиторов уже исключены из SWIFT. Однако полностью всех отключить от системы невозможно.
- Европа отказалась от российского газа. По прогнозам консалтинговой компании Rystad Energy, продажи голубого топлива в России сократится с 241 миллиарда кубометров в 2021 году до 136 миллиардов кубометров в 2023 году.