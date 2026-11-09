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Бизнес Актуальные новости Алкоголь и сигареты будут продавать по-новому: что изменится с 2027 года
9 ноября, 14:04
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Алкоголь и сигареты будут продавать по-новому: что изменится с 2027 года

Альбина Ковпак

С 1 января 2027 года предприятиям придется соблюдать новые требования при продаже алкоголя, табачных изделий и электронных сигарет через Интернет. В частности, продавцы должны будут регистрировать свои веб-ресурсы и проверять возраст покупателей.

Какие требования будут введены в отношении онлайн-продаж

Изменения предусмотрены Законом Украины от 9 июня 2026 года № 4903-IX. Они коснутся электронной торговли алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями, электронными сигаретами, жидкостями для них и устройствами для потребления табака без сгорания, сообщает ГНС.

С начала 2027 года продавцы соответствующей продукции должны будут выполнять несколько обязательных условий. В частности, для торговли через интернет необходимо:

  1. Иметь лицензию на соответствующий вид деятельности, если законодательство предусматривает ее получение;
  2. Внести в специальный реестр адреса веб-ресурсов, через которые продается продукция;
  3. Проверять возраст покупателя еще до оформления продажи;
  4. Отгружать товар для доставки с места торговли, если клиент получает его не непосредственно там;
  5. Повторно проверять возраст покупателя во время фактической передачи заказа.

Какие сайты попадут в новый реестр

Контролировать онлайн-продажу соответствующей продукции будет помогать Реестр адресов веб-сайтов лицензиатов. Его держателем и администратором назначена ГНС.

В реестр будут вноситься различные адреса и ресурсы, с помощью которых бизнес предлагает или продает алкоголь и табачную продукцию. В частности:

  • адреса веб-сайтов и URL;
  • доменные имена и IP-адреса;
  • мобильные приложения;
  • сетевые адреса.

Вносить, изменять и исключать информацию из реестра налоговая служба будет на основании сообщений от предпринимателей, а также с учетом данных о наличии необходимых лицензий. Сам реестр будет опубликован на веб-портале ГНС.

Порядок его создания и ведения утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 22 октября 2025 года № 1320. А правила представления лицензиатами информации об адресах веб-сайтов определены приказом Министерства финансов Украины от 14 января 2026 года № 34.

Что делать магазинам, которые уже продают алкоголь и табак онлайн

Для бизнеса, который продавал соответствующую продукцию через интернет еще до начала работы реестра и планирует продолжать это делать, предусмотрен переходный период.

Такие предприниматели должны будут в течение одного календарного месяца с даты начала функционирования реестра направить в ГНС уведомление о веб-ресурсах, через которые осуществляют продажу.

Если компания не предоставит информацию в установленный срок, это станет основанием для принятия налоговой службой решения о необходимости ограничения доступа к соответствующему сайту или мобильному приложению.

За что налоговая сможет блокировать сайты

ГНС также будет проводить мониторинг интернета с целью выявления нарушений правил электронной торговли алкоголем и табачными изделиями.

Если налоговая служба выявит нарушение, она сможет принять решение о необходимости ограничения доступа к соответствующему веб-сайту или мобильному приложению. В течение пяти рабочих дней после принятия решения его должны направить в соответствующие государственные органы или на платформы цифровой дистрибуции приложений. Механизм ограничения доступа будет зависеть от обстоятельств:

  • В обычных условиях решения в отношении сайтов будут направляться в Национальную комиссию, регулирующую сферы электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовых услуг.
  • Во время военного или чрезвычайного положения решения будут передаваться в Национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ).
  • Что касается мобильных приложений, информация будет направляться соответствующим платформам цифровой дистрибуции.

Во время военного или чрезвычайного положения НЦУ на основании решения ГНС будет издавать распоряжение об ограничении доступа к сайтам. Поставщики электронных коммуникационных услуг должны будут выполнить его в течение трех рабочих дней со дня издания.