Более чем на 90%: продажа табачных изделий в duty free сократилась

С октября 2023 по март 2024 года продажи магазинами беспошлинной торговли (duty free) табачных изделий на один кассовый чек в Украине снизились на 87%. Общий объем реализации составил 91% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Продажа табачных изделий

Среднее количество табачных изделий на один кассовый чек снизилось с 15 до 2 пачек (на 87%). Соответственно это привело к уменьшению объемов сбыта продукции на 91% – с 9,6 миллиона до 847,2 тысячи пачек.

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Зато средний объем алкоголя на один чек снизился по сравнению с аналогичными периодами 2022 и 2023 годов с 2 до 1 литра. Его реализация сократилась на 42% – с 944,2 тысячи литров до 544,7 тысячи литров.

В Гостаможне сообщили, что сейчас в Украине зарегистрировано 39 магазинов беспошлинной торговли, но осуществляют свою деятельность только 14.

Из-за войны с Россией и закрытия пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью, а также морского и воздушного сообщения, не работают 25 магазинов беспошлинной торговли. Часть из них разрушена или повреждена обстрелами.

Магазины Duty Free могут продавать только где-то 2 пачки иностранных сигарет и 2 литра алкоголя одному человеку в течение 24 часов.