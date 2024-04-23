Продаж тютюнових виробів

Середня кількість тютюнових виробів на один касовий чек знизилася з 15 до 2 пачок (на 87%). Відповідно це призвело до зменшення обсягів збуту продукції на 91% – з 9,6 мільйона до 847,2 тисячі пачок.

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Натомість середній обсяг алкоголю на один чек знизився порівняно з аналогічними періодами 2022 і 2023 років із 2 до 1 літра. Його реалізація скоротилася на 42% – із 944,2 тисячі літрів до 544,7 тисячі літрів.

У Держмитниці повідомили, що нині в Україні зареєстровано 39 магазинів безмитної торгівлі, але здійснюють свою діяльність лише 14.

Нагадаємо! Через війну з Росією і закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю, а також морського і повітряного сполучення, не працюють 25 магазинів безмитної торгівлі. Частину з них зруйновано або пошкоджено обстрілами.

Магазини Duty Free можуть продавати лише десь 2 пачки іноземних цигарок та 2 літри алкоголю одній особі протягом 24 годин.