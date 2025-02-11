В Украине выросли продажи одного из самых нужных видов транспорта
В январе 2024 года в Украине было продано 233 автобуса и микроавтобуса. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Какие модели лидируют на рынке
При этом доля новой техники составила 64%, сообщает 24 Канал со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром".
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Среди новых автобусов и микроавтобусов самыми популярными стали:
- Ataman – 36 единиц
- Etalon – 34 единицы
- ZAZ – 27 единиц
Среди подержанных транспортных средств больше всего регистраций получили:
- Mercedes-Benz – 25 единиц
- VDL – 15 единиц
- Volkswagen – 11 единиц
Общие тенденции 2024 года
По данным "Укравтопрома", в течение 2024 года в Украине было зарегистрировано 2241 автобус и микроавтобус (из них 57,8% – новые). Общий объем регистраций снизился на 19% по сравнению с 2023 годом.
ТОП-5 новых моделей за год:
- Ataman – 350 единиц
- Etalon – 254 единицы
- Ford – 191 единица
- ZAZ – 154 единицы
- Citroen – 122 единицы
Самые популярные подержанные модели:
- Mercedes-Benz – 309 единиц
- VAN Hool – 103 единицы
- Volkswagen – 78 единиц
- VDL – 71 единица
- IVECO – 62 единицы
Обратите внимание. Рост продаж в январе свидетельствует об оживлении рынка пассажирских перевозок и спрос на обновление автопарка.