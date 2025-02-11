В Украине выросли продажи одного из самых нужных видов транспорта

В январе 2024 года в Украине было продано 233 автобуса и микроавтобуса. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Какие модели лидируют на рынке

При этом доля новой техники составила 64%, сообщает 24 Канал со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром".

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Среди новых автобусов и микроавтобусов самыми популярными стали:

Ataman – 36 единиц

Etalon – 34 единицы

ZAZ – 27 единиц

Среди подержанных транспортных средств больше всего регистраций получили:

Mercedes-Benz – 25 единиц

VDL – 15 единиц

Volkswagen – 11 единиц

Общие тенденции 2024 года

По данным "Укравтопрома", в течение 2024 года в Украине было зарегистрировано 2241 автобус и микроавтобус (из них 57,8% – новые). Общий объем регистраций снизился на 19% по сравнению с 2023 годом.

ТОП-5 новых моделей за год:

Ataman – 350 единиц

Etalon – 254 единицы

Ford – 191 единица

ZAZ – 154 единицы

Citroen – 122 единицы

Самые популярные подержанные модели:

Mercedes-Benz – 309 единиц

VAN Hool – 103 единицы

Volkswagen – 78 единиц

VDL – 71 единица

IVECO – 62 единицы

Обратите внимание. Рост продаж в январе свидетельствует об оживлении рынка пассажирских перевозок и спрос на обновление автопарка.