В Еврокомиссию внесли предложение продлить запрет на импорт украинского зерна

15 сентября должно завершиться эмбарго ЕС на украинскую агропродукцию. Впрочем, с подачи Польши и Венгрии действие запрета может быть продлено.

Польша уже ранее призвала ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна для защиты внутреннего рынка. В случае отказа ЕС от такого шага Польша была готова вводить эмбарго в одностороннем порядке.

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Лидеры ЕС отмечали необходимость помочь Украине, которая защищает свой суверенитет от российских оккупантов, но этот аргумент для некоторых стран оказался неубедительным, когда речь идет о собственных интересах.

Еврокомиссия получила предложение о продлении эмбарго на украинское зерно

Глава офиса еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса Михаэль Гегер внес в Еврокомиссию предложение продлить запрет ограничений на украинское зерно. Пока неизвестно, о каком именно периоде идет речь – до конца года или на другой срок.

Документ основан на анализе рыночной ситуации. В частности, речь идет о низких ценах, невозможности хранить зерно в соседних с Украиной странах, а также рост уровня экспорта из Украины в другие страны Европейского Союза.

Лидеры ЕС неоднократно говорили, что 15 сентября ограничение нужно снять, и в этом решении важно соблюдать солидарность. Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария выступали за то, чтобы эмбарго на украинскую агропродукцию продлили до конца года.

Теперь свое решение должна принять президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Как сообщают журналисты, представление документа в Еврокомиссию может являться сигналом, что ограничения могут продлить.