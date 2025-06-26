Как фронтовая потребность запускает новые продукты с глобальным потенциалом

Война формирует новые запросы и одновременно открывает для украинского бизнеса новые горизонты. Бытовые потребности военных способны запускать инновационные продукты, которые впоследствии меняют портфели компаний и выходят на мировые рынки. Один из таких кейсов - антисептические влажные полотенца "Чистая победа" от корпорации "Биосфера". Решение, которое родилось из необходимости, теперь презентуют на международной арене.

Из блиндажа – на мировую выставку

После начала полномасштабного вторжения украинские военные столкнулись с базовой потребностью – гигиеной. Песок, пыль, грязь, ограниченный доступ к воде – все это создавало риск инфекций. В компании "Биосфера" тогда уже служили более сотни мобилизованных сотрудников. Их опыт и стал основой для создания специальных влажных полотенец, способных полностью заменить водные процедуры в полевых условиях, рассказывает 24 Канал.

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"Мы слышали реальные истории с фронта: руки не вымыть, лицо не вытереть – это не просто неудобство, а риск для здоровья. Так родилась идея", – рассказала директор по маркетингу направления Hygiene Наталья Коршун.

Над формулой работала главный технолог Алла Домбровская. Для нее эта разработка стала личным делом, поскольку ее муж служит в ВСУ.

Удобство, эффективность, адаптированность к фронту

Полотенца создали по трем принципам:

достаточный размер, чтобы очистить все тело;

прочное рельефное полотно, что не рвется даже во время интенсивного использования;

пропитка с антисептическим эффектом, что помогает заживлять микротравмы.

Упаковку сделали удобной для фронта – цвета хаки, с антибликовым покрытием, чтобы не демаскировать военного в темноте.

"Чистая победа" на EXPO 2025

Теперь этот простой, но необходимый продукт – часть украинского павильона на всемирной выставке EXPO 2025 в японской Осаке. Украина представляет себя под лозунгом "Not for sale". Павильон стилизован под магазин, в котором ничего не продается – зато демонстрируют истории несокрушимости, изобретательности и силы.

На стенде с "Чистой победой" реальные вещи с фронта: рюкзак, кружка, перчатки, предоставленные работниками компании, которые прошли службу. Каждая из этих деталей – часть рассказа о том, как бизнес адаптируется к вызовам и поддерживает тех, кто защищает страну.

Украинский павильон уже стал одним из самых посещаемых на EXPO. Истории таких продуктов, как влажные полотенца, являются показательными. Потому что сила украинского бизнеса в способности быстро реагировать на потребности, превращая вызовы в возможности.