Новый транспорт для почтальонов: какую разработку внедряет "Укрпочта"

"Укрпочта" продолжает развиваться и модернизировать свои сервисы. В частности сейчас будет происходить замена стандартных транспортных средств, таких как велосипед.

Какой проект готовит “Укрпочта”

"Укрпочта" разработала новый транспорт для помощи почтальонам. Проект реализуется в сотрудничестве с украинским ветеранским бизнесом.

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Игорь Смелянский Генеральный директор "Укрпочты" Вместе с украинским производителем (ветеранский бизнес) разработали пилотную модель для почтальонов, которую тоже начинаем тестировать.

Смелянский объяснил, что такая разработка соответствует запросам нынешних потребителей. Почтальоны имеют все меньше писем и газет, которые нужно доставить. Однако количество посылок, при этом, растет.



Тестирование нового транспортного средства/Фото на странице в Facebook Игоря Смелянского

Когда состоится запуск проекта

Генеральный директор рассказал, что он лично протестировал новое транспортное средство. Также Смелянский объяснил необходимость такого проекта.

Работаем над тем, чтобы иметь вот такие мобильные инклюзивные вагончики, которые можно разместить в безопасном месте + которые могут за один день заменить поврежденное отделение,

– разъяснил Смелянский

Гендиректор "Укрпочты" отметил, что для тестирования в ближайшее время, будет отправлен прототип мобильного вагончика в прифронтовой регион. Такое транспортное средство сможет временно заменить целое отделение.