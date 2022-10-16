Кабмин расширил программу доступных кредитов для бизнеса

Государственную программу кредитования бизнеса "5-7-9%" расширили. Теперь на финансовую поддержку может получить предприятие на восстановление частично или полностью разрушенных мощностей.

Правительство расширило программу "5-7-9%"

В Минэкономики рассказали, что государство будет оказывать финансовую поддержку микро-, малому и среднему бизнесу на восстановление частично или полностью разрушенных в результате боевых действий производственных мощностей.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Мы приняли чрезвычайно важное для нашего бизнеса, пострадавшего от войны, решение о расширении программы "5-7-9". Теперь предприятия смогут получить помощь государства посредством компенсации процентов по кредитам, полученным на восстановление производства.

Министр также добавила, что по предварительным подсчетам программа кредитования будет иметь возможность воспользоваться от нескольких сотен до тысячи предприятий, имущество которых было похищено, уничтожено. Правительство ожидает, что это будет способствовать восстановлению производственного и экспортного потенциала Украины, а также экономики в целом.

В Минэкономики отметили, что бизнес сможет получить кредит на восстановление производственных мощностей под 9% сроком до пяти лет на сумму до 60 миллионов гривен без учета ранее выданных кредитов по программам господдержки. Выполнение обязательств по таким кредитам частично (до 80%) будет обеспечиваться госгарантией.

Условия получения кредита:

производственные мощности предприятия разрушены полностью или частично или украдены в результате войны или оккупации - необходимо документальное подтверждение;

предприятие осуществляло хоздеятельность в течение года до начала войны, что подтверждено данными годовой финотчетности по состоянию на 1 января 2022 года;

производственные мощности расположены не ближе 50 километров от зоны боевых действий, не находятся под оккупацией.

Программа доступных кредитов для бизнеса была запущена 3 февраля 2020 года с целью поддержки инвестиционных проектов малых предприятий путем компенсации государством части процентной ставки.

На программу "Доступные кредиты 5-7-9%" в бюджете-2023 предусмотрено 16 миллиардов гривен.