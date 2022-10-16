Уряд розширив програму "5-7-9%"

У Мінекономіки розповіли, що держава надаватиме фінансову підтримку мікро-, малому та середньому бізнесу на відновлення частково або повністю зруйнованих внаслідок бойових дій виробничих потужностей.

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Юлія Свириденко Перший віцепрем’єр-міністр – Міністр економіки Україн Ми ухвалили надзвичайно важливе для нашого бізнесу, який постраждав від війни, рішення про розширення програми "5−7−9". Тепер підприємства зможуть отримати допомогу держави у вигляді компенсації відсотків за кредитами, отриманими на відновлення виробництва.

Міністерка також додала, що за попередніми підрахунками програмою кредитування матимуть можливість скористатися від кількох сотень до тисячі підприємств, майно яких було викрадено, знищено. Уряд очікує, що це сприятиме відновленню виробничого та експортного потенціалу України, а також економіки загалом.

У Мінекономіки зазначили, що бізнес зможе отримати кредит на відновлення виробничих потужностей під 9% терміном до п'яти років на суму до 60 мільйонів гривень, без урахування раніше виданих кредитів за програмами держпідтримки. Виконання зобов'язань за такими кредитами частково (до 80%) забезпечуватиметься держгарантією.

Що відомо про програму 5-7-9%?

Програма доступних кредитів для бізнесу була запущена 3 лютого 2020 року з метою підтримки інвестиційних проєктів малих підприємств шляхом компенсації державою частини відсоткової ставки.

Умови отримання кредиту:

виробничі потужності підприємства зруйновані повністю або частково або вкрадені внаслідок війни чи окупації — потрібне документальне підтвердження;

підприємство здійснювало госпдіяльність протягом року до початку війни, що підтверджено даними річної фінзвітності станом на 1 січня 2022 року;

виробничі потужності розташовані не ближче ніж 50 кілометрів від зони бойових дій, не знаходяться під окупацією.

Нагадаємо! На програму "Доступні кредити 5−7−9%" у бюджеті-2023 передбачено 16 мільярдів гривень.