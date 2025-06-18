Дія насчитала 3,4 миллионам украинцев кэшбэк за апрель

С момента старта госпрограммы поддержки национального производителя "Национальный кэшбек" украинцам перечислили более 2,4 миллиарда гривен компенсаций. В частности 445 миллионов гривен выплачено только за апрель 2025 года.

Кэшбэк за национальные товары

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики. Выплаты получили более 3,4 миллиона украинцев, которые накопили не менее 2 гривен кэшбека и активировали карточку для выплат в Дії.

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Выплаты по месяцам:

Сентябрь 2024 года – 37,2 миллиона гривен

Октябрь – 119,2 миллиона гривен

Ноябрь – 232 миллиона гривен

Декабрь – январь – 714 миллиона гривен

Февраль – 384 миллиона гривен

Март – 443 миллиона гривен

Апрель – 445 миллионов гривен

Как работает программа Программа предусматривает возврат 10% от суммы покупки потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в системе. Чтобы получить кэшбек, покупка должна быть оплачена картой, зарегистрированной в программе, а магазин должен быть официальным участником инициативы. Чтобы проверить, подлежит ли товар кэшбеку, в приложении "Дія" доступен сканер штрихкодов.

Как присоединиться к программе: 5 шагов

Следует подать заявку через сайт или приложение одного из 20 банков-участников. Определить платежные карты, с которых вы совершаете покупки. Дать согласие на обработку информации о транзакциях для начисления кэшбека. Открыть карту “Национальный кэшбек” – физическую или виртуальную. Выбрать эту карту для выплат в приложении Дія.

Внимание. Только покупки, сделанные картами, определенными при регистрации, дают право на кэшбек.

Куда можно потратить средства

Начисленный кэшбек не облагается налогом и не учитывается при назначении субсидий и льгот. Использовать его можно до конца 2025 года на: