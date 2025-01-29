В Украине расширят программы занятости и поддержки бизнеса
В Украине планируют расширить существующие и запустить новые программы занятости, а также усилить профессиональное обучение и переобучение. Эти меры имеют целью помочь украинцам трудоустроиться.
Расширение программ занятости
Это станет возможным благодаря реформе Центров профтехобразования, которая уже стартовала. Об этом заявила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, информирует 24 Канал.
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Также к учебному процессу активнее привлекать бизнес – компании смогут участвовать в наблюдательных советах Центров.
Еще один наш приоритет – расширение программ занятости. На их реализацию и поддержку соискателей работы в этом году в бюджете предусмотрено 6,3 миллиарда гривен,
– заявила Свириденко.
Также вице-премьер отметила, что будет адаптировано услуги службы занятости, чтобы они были максимально доступными для всех категорий граждан.
Другие задачи на 2025 год:
- Цифровизация процессов – получения ваучера на обучение через Дию.
- Усиление возможностей Службы занятости и Центров профтехобразования – благодаря поддержке международных партнеров.
- Разработка Стратегии занятости населения – определение ключевых направлений политики занятости, включая реформирование Государственной службы занятости.
Обратите внимание. В прошлом году с помощью Службы занятости 250 тысяч украинцев получили постоянную работу. А с учетом временных и общественно-полезных работ и грантов были заняты 330 тысяч граждан.