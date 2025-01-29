В Украине расширят программы занятости и поддержки бизнеса

В Украине планируют расширить существующие и запустить новые программы занятости, а также усилить профессиональное обучение и переобучение. Эти меры имеют целью помочь украинцам трудоустроиться.

Расширение программ занятости

Это станет возможным благодаря реформе Центров профтехобразования, которая уже стартовала. Об этом заявила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, информирует 24 Канал.

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Также к учебному процессу активнее привлекать бизнес – компании смогут участвовать в наблюдательных советах Центров.

Еще один наш приоритет – расширение программ занятости. На их реализацию и поддержку соискателей работы в этом году в бюджете предусмотрено 6,3 миллиарда гривен,

– заявила Свириденко.

Также вице-премьер отметила, что будет адаптировано услуги службы занятости, чтобы они были максимально доступными для всех категорий граждан.

Другие задачи на 2025 год:

Цифровизация процессов – получения ваучера на обучение через Дию.

Усиление возможностей Службы занятости и Центров профтехобразования – благодаря поддержке международных партнеров.

Разработка Стратегии занятости населения – определение ключевых направлений политики занятости, включая реформирование Государственной службы занятости.

Обратите внимание. В прошлом году с помощью Службы занятости 250 тысяч украинцев получили постоянную работу. А с учетом временных и общественно-полезных работ и грантов были заняты 330 тысяч граждан.