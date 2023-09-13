PVH, владеющий Calvin Klein и Tommy Hilfiger, ушел с российского рынка

Иностранного бизнеса на территории России постепенно становится все меньше. Несмотря на попытки россиян удержать капитал шантажом и падением стоимости активов, мировой бизнес предпочитает расстаться с деньгами, чем работать с агрессором.

Компания Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), в активе которой есть такие известные бренды как Calvin Klein и Tommy Hilfiger, ушла с российского рынка. Об этом сообщают СМИ оккупантов.

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Все свое локальное подразделение американская корпорация передала одному из топ-менеджеров. Тот уже переименовал компанию и намерен продолжить управление локальными точками.

PVH – крупная корпорация по производству одежды. Обладает популярными брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True&Co.

Такая схема предполагает, что иностранный бизнес формально перестает работать на рынке агрессора, но не сжигает мосты и оставляет возможность для возвращения.

PVH объявила о прекращении работы в России из-за нападения оккупантов на Украину еще в марте 2022 года. Уже в отчете за 2023 год говорится, что компания полностью ушла с российского рынка.

Вести бизнес с оккупантами = спонсировать войну

Любая деятельность на российском рынке предусматривает уплату налогов в бюджет оккупантов, из которого они черпают ресурсы для ведения войны против Украины. А налоги иностранного бизнеса немалые – 20% прибыли, плюс налог с зарплаты работников в размере 13%.

Благодаря тому, что большое количество иностранного бизнеса до сих пор работает в России, оккупанты увеличивают расходы на войну. Например, в бюджете на 2023 год расходы на национальную безопасность и силовиков выросли на 90%, а "оборонные" – на 40%.

Таблица: Веренева Дарья, 24 Канал Источник: Бюджет России за 2021 год и 2023 год Создано с помощью Datawrapper