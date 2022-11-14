Немецкий производитель оружия и военной техники Rheinmetall покупает испанскую Expal: сумма сделки

Немецкая компания военно-промышленного сектора Rheinmetall AG объявила о поглощении испанского производителя боеприпасов Expal Systems SA. Сумма сделки составит 1,2 миллиарда евро.

Ожидается, что транзакцию обе стороны завершат летом 2023 года. Для этого компаниям необходимо получить одобрение антимонопольных органов и ряда других регуляторов.

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Немецкая Rheinmetall покупает испанскую Expal Systems

Как отмечается в пресс-релизе Rheinmetall от 14 ноября, дюссельдорфская компания стремится укрепить свой основной бизнес по производству оружия, боеприпасов и топлива для реактивных двигателей на постоянной основе. Покупая испанские активы, Rheinmetall расширяет резервные производственные мощности и портфолио своей продукции.

В компании отмечают, что покупка Expal Systems вызвана динамичной рыночной ситуацией и растущим огромным спросом на военную технику и оружие во многих странах. Так, поглощение испанских активов позволит немецкому производителю расширить свой ассортимент, в частности артиллерийских и минометных боеприпасов, а также минометных систем.

К слову, Expal Systems является дочерней компанией испанского производителя взрывчатки Maxam. Активы предприятия потенциально способны генерировать годовую выручку в 700 – 800 миллионов евро. В Rheinmetall ожидают, что объем продаж испанской компании в 2022 – 2023 финансовом году составит около 400 миллионов евро.