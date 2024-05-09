Великобритания продолжает заниматься усилением энергетической безопасности. Реализация новых проектов происходит в рамках нынешних климатических целей.

О каком топливе идет речь

Великобритания стремится запустить производство топлива будущего – высокопробного низкообогащенного урана (HALEU). Это должен быть первый завод такого рода в Европе.

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Британское правительство планирует инвестировать почти 200 миллионов фунтов в этот проект (согласно нынешнему курсу это ориентировочно 251,14 миллиона долларов). Реализация такого производства является сверхважной, ведь HALEU это топливо, которое необходимо для обеспечения ядерных энергетических проектов в будущем.

По плану, Великобритании, местные мощности должны вырасти до 24 гигаватт к 2050 году. Это почти четверть от ожидаемого спроса на это время.

Как это повлияет на мировой рынок

Благодаря этому проекту, Великобритания также планирует уменьшить зависимость мирового рынка от российского сырья. Этому будет способствовать экспорт британского топлива.

Современные ядерные реакторы должны обеспечиваться именно HALEU. Несмотря на это, значительная часть необходимого для мира топлива пока реализуется через TENEX – дочернюю компанию "Росатома".

Украина продолжает призывать мир ограничивать сотрудничество с Россией. В частности и с "Росатомом", который контролирует деятельность оккупированной ЗАЭС.