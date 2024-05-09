Про яке паливо йдеться

Велика Британія прагне запустити виробництво палива майбутнього – високопробного низькозбагаченого урану (HALEU). Це має бути перший завод такого роду в Європі.

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Британський уряд планує інвестувати майже 200 мільйонів фунтів у цей проєкт (відповідно до теперішнього курсу це орієнтовно 251,14 мільйона доларів). Реалізація такого виробництва є надважливою, адже HALEU це паливо, яке необхідне для забезпечення ядерних енергетичних проєктів у майбутньому.

За планом, Великої Британії, місцеві потужності мають зрости до 24 гігават до 2050 року. Це майже чверть від очікуваного попиту на цей час.

Як це вплине на світовий ринок

Завдяки цьому проєкту, Велика Британія також планує зменшити залежність світового ринку від російської сировини. Цьому сприятиме експорт британського палива.

Сучасні ядерні реактори мають забезпечуватись саме HALEU. Попри це, значна частина необхідного для світу палива поки що реалізується через TENEX – дочірню компанію "Росатома".

Україна продовжує закликати світ обмежувати співпрацю з Росією. Зокрема і з "Росатомом", який контролює діяльність окупованої ЗАЕС.