Розширення франшизи

Латвія стала третьою країною після Польщі та Нідерландів, де працюватиме франшиза під назвою "Wesoła Pani", повідомила пресслужба компанії, передає 24 Канал. Як повідомляється, до роботи в закордонній мережі залучають переважно українців.

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Франшиза "Wesoła Pani" працює з 2021 року та нині налічує 126 франчайзингових точок. Команда має плани також на інші країни, в декількох уже укладено договори, а партнери-франчайзі готуються до запуску.

Хто розвиває проєкти "Галі Балуваної" за кордоном

Як відомо, з 2023 року Галя Балувана припинила доєднувати нових франчайз до української мережі. Натомість кожен зі співзасновників розвиває власні проєкти. Алла і Олександр Теліги ведуть проєкт Wesola Pani, а Володимир Матвійчук розробляє проєкт MultiCoo, що нещодавно вийшов на американський ринок.