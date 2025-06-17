Украинское предприятие, одевавшее военных, пострадало от обстрела: производство остановлено

В результате ракетного обстрела в Киеве повреждено предприятие Fahrenheit, которое специализируется на производстве одежды и аксессуаров для гражданских и военных.

Об этом компания сообщила в соцсети X (Twitter), информирует 24 Канал. Указано, что из-за этого компания вынуждена отменить все текущие заказы.

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"Удар пришелся на место, где мы годами создавали одежду для всех и каждого, в том числе и для наших защитников", – отметили в компании.

Последствия обстрела россиян / Фото с тг-каналов

Компания отменила заказ

Из-за повреждений на производстве компания временно отменяет все текущие заказы и приостанавливает прием новых. В пресс-службе уточнили, что восстановление работы откладывается на неопределенный срок.

Справочно. Fahrenheit – украинский бренд, основан в 2009 году в Киеве. Компания производит одежду для активного отдыха, спорта и военных нужд, включая термобелье, куртками, футболками, штанами и аксессуарами.