Про це компанія повідомила у соцмережі X (Twitter), інформує 24 Канал. Зазначено, що через це компанія змушена скасувати всі поточні замовлення.

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"Удар припав на місце, де ми роками створювали одяг для всіх і кожного, зокрема й для наших захисників", — зазначили у компанії.

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Компанія скасувала замовлення

Через пошкодження на виробництві компанія тимчасово скасовує всі поточні замовлення та призупиняє приймання нових. У пресслужбі уточнили, що відновлення роботи відкладається на невизначений термін.

Довідково. Fahrenheit – український бренд, заснований у 2009 році в Києві. Компанія виготовляє одяг для активного відпочинку, спорту та військових потреб, включно з термобілизною, куртками, футболками, штанами й аксесуарами.