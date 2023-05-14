Вот так работает протест: Pernod Ricard испугалась и больше не поставляет "элитку" в Россию

Французская компания Pernod Ricard даже после начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину продолжала поставлять в Россию элитный алкоголь. Впрочем, громкие протесты заставили компанию резко "переобуться".

Компания Pernod Ricard, занимающаяся элитным алкоголем, очень долго медлила с выходом с российского рынка. Занять более активную позицию по прекращению сотрудничества с оккупантами французам помогли протесты.

По теме Помогли Казахстан, Кыргызстан и Армения: как Россия обошла санкции на миллиард долларов

Как протест лишил Россию элитного алкоголя

В конце апреля активисты из Ukraine Solidarity Project провели протест против компании Pernod Ricard. Они были возмущены тем, что та продолжает торговать своим алкоголем в России, хотя ради приличия делала "ограничения". К примеру, прекратила поставки шведской водки Absolut, но продолжала продажу английского джина Beefeater и ирландского виски Jameson.

Повторные громкие протесты и скандалы испугали Pernod Ricard больше, чем кровавость российских денег, поэтому на сайте компании появилось сообщение о полном выходе с российского рынка и прекращении сотрудничества с российскими представительствами. Таким образом, протесты и общественность побуждали компанию полностью прекратить торговлю с Россией.

Отметим, что после полномасштабного вторжения российских оккупантов в феврале 2022 года Pernod Ricard вместе с другими крупными компаниями покинула российский рынок. Впрочем, в сентябре почему-то решила продолжить работу с оккупантами и успела продать алкоголя на десятки миллионов долларов.

Лишь после громких протестов и скандалов французы опомнились и решили снова покинуть российский рынок.