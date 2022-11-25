Поставщик Apple заплатит новым работникам 1 400 долларов, чтобы они прекратили протесты

Поставщик услуг по производству электроники Foxconn на своем крупнейшем в мире заводе по сбору iPhone в Чжэнчжоу предложил выплатить работникам 1 400 долларов, чтобы те прекратили протесты. Они возникли из-за недовольства сотрудников условиями оплаты труда.

Выплата 1400 долларов, чтобы прекратить протесты

Предприятие Foxconn, являющееся поставщиком Apple, предложило своим работникам деньги, чтобы те уволились и протесты утихли. О выплате 1 400 долларов стало известно 23 ноября после драматических сцен жестокого подавления протестов в кампусе китайского завода в Чжэнчжоу.

Читайте также Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов

В сообщении, разосланном сотрудникам, компания призвала работников "пожалуйста, вернитесь к своим общежитиям" в кампусе.

Она пообещала заплатить им 8 000 юаней (около 1 117 долларов), если они согласятся покинуть Foxconn.

Еще 2 000 юаней (чуть больше 279 долларов) они должны были получить после того, как сядут в автобусы и покинут предприятие навсегда.

Почему на предприятии Foxconn вспыхнули протесты

В октябре Foxconn прекратил работу из-за суровой zero-covid политики Китая на фоне новой вспышки COVID-19. Из-за карантинных ограничений некоторых работников Foxconn закрыли на территории завода на карантин с ограниченными запасами провизии.

Это все привело к массовому оттоку работников, и Foxconn начал новую кампанию по набору персонала, в результате которой более 100 тысяч человек подписались на вакансии.

Предприятие пообещало новым сотрудникам премию в размере 3 тысяч юаней, что эквивалентно около 420 долларам, если они проработают 30 дней и еще столько через 60 дней.

Протест на заводе вспыхнул 22 ноября, когда работникам сообщили, что выплаты будут отложены до следующего года. Предполагалось, что первую сумму заплатят 15 марта, а вторую – в мае. На видео из соцсетей видно, как правоохранители в защитных костюмах толкают и бьют протестующих палками и металлическими прутьями.

Компания Apple, являющаяся крупнейшим клиентом Foxconn, также отреагировала, отметив в заявлении, опубликованном CNN, что компания "тесно сотрудничает с Foxconn, чтобы обеспечить решение проблем своих сотрудников".