В Полтаве выставили на приватизацию протезный завод: цена стартует с десятков миллионов

Фонд госимущества продолжает процесс приватизации. Следующим известным лотом станет протезный завод в Полтаве.

Уникальный лот

Как рассказал глава ФГИУ Виталий Коваль, "Полтавское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие" – уникальный лот. Дело в том, что его приобретение позволяет инвесторам приобщиться к развитию отрасли, которая сейчас критически важна для Украины.

Читайте также Запуск "Национального кэшбека": сети супермаркетов присоединятся к программе

Главное условие приватизации: сохранение профиля деятельности на протяжении 10 лет, обеспечивая производство протезов и других изделий медицинского назначения. Покупатель не имеет права увольнять работников в течение 6 месяцев,

– отметил Коваль.

Стартовая цена лота– 18, 45 миллионов гривен без НДС. Проведение аукциона запланировано на 10 сентября.

Что известно об объекте

Сейчас предприятие производит протезы, ортезы, ортопедическая обувь, бандажи и другие медицинские изделия. В штате сейчас работает 94 специалиста, мощности предприятия расположены в Полтаве, Сумах и Кропивницком. Общая площадь недвижимости– 8, 5 тысяч квадратных метров и свыше гектара земли.

В ФГИ ожидают, что после приватизации завод сможет привлечь дополнительные инвестиции и увеличить объем производства необходимых товаров.