Более 10 тысяч отелей подали коллективный иск против онлайн-платформы Booking.com. Они требуют компенсации за финансовые убытки.

Почему судятся с Booking?

Причина – использование так называемых parity clauses (условия ценового паритета), которые ограничивали право отелей устанавливать собственную ценовую политику, передает 24 Канал со ссылкой на NOS.

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Справочно. Иск в суд Нидерландов подает Hotel Claims Alliance Foundation при поддержке Hotrec – европейской ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса, а также более 30 национальных организаций.

В чем обвинили платформу?

Отельеры утверждают, что годами платформа заставляла их поддерживать одинаковые или более высокие цены, чем на Booking, даже на собственных сайтах. Это ограничивало конкуренцию и уменьшало прибыль.

"Европейские отельеры долго страдали от несправедливых условий. Пришло время требовать возмещения", – заявил президент Hotrec Александрос Вассиликос.

Заметьте. Ранее Суд ЕС признал эти условия необоснованными и такими, нарушающими антимонопольное законодательство. С тех пор в ЕС, согласно новым правилам цифрового рынка (DMA), положения о ценовом паритете были официально запрещены.

Что говорят в Booking?

В Booking отвергли обвинения и заявили, что претензии базируются на "неправильной трактовке решений суда". Компания планирует обжаловать иск.

Тем временем Hotrec продлила срок регистрации отелей, желающих присоединиться к коллективному иску, до 29 августа 2025 года. Параллельно в Нидерландах готовят еще один массовый иск, но уже от потребителей и только за первую неделю подачи зарегистрировались около 180 тысяч человек.