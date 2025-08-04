Требуют миллионы за упущенную прибыль: более 10 тысяч отелей подали иск на Booking
- Более 10 тысяч отелей подали коллективный иск против Booking.com из-за использования условий ценового паритета, которые ограничивали ценовую политику отелей.
- Booking.com отвергает обвинения, утверждая о неправильной трактовке судебных решений, и планирует обжаловать иск, тогда как регистрация отелей для участия в иске продлена до августа 2025 года.
Более 10 тысяч отелей подали коллективный иск против онлайн-платформы Booking.com. Они требуют компенсации за финансовые убытки.
Почему судятся с Booking?
Причина – использование так называемых parity clauses (условия ценового паритета), которые ограничивали право отелей устанавливать собственную ценовую политику, передает 24 Канал со ссылкой на NOS.
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Справочно. Иск в суд Нидерландов подает Hotel Claims Alliance Foundation при поддержке Hotrec – европейской ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса, а также более 30 национальных организаций.
В чем обвинили платформу?
Отельеры утверждают, что годами платформа заставляла их поддерживать одинаковые или более высокие цены, чем на Booking, даже на собственных сайтах. Это ограничивало конкуренцию и уменьшало прибыль.
"Европейские отельеры долго страдали от несправедливых условий. Пришло время требовать возмещения", – заявил президент Hotrec Александрос Вассиликос.
Заметьте. Ранее Суд ЕС признал эти условия необоснованными и такими, нарушающими антимонопольное законодательство. С тех пор в ЕС, согласно новым правилам цифрового рынка (DMA), положения о ценовом паритете были официально запрещены.
Что говорят в Booking?
В Booking отвергли обвинения и заявили, что претензии базируются на "неправильной трактовке решений суда". Компания планирует обжаловать иск.
Тем временем Hotrec продлила срок регистрации отелей, желающих присоединиться к коллективному иску, до 29 августа 2025 года. Параллельно в Нидерландах готовят еще один массовый иск, но уже от потребителей и только за первую неделю подачи зарегистрировались около 180 тысяч человек.