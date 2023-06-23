Проверки и штрафы для бизнеса вернутся с 1 августа – комитет ВР поддержал закон

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендует депутатам принять законопроект №8401. Дату его вступления в действие немного отсрочили.

Уже в скором времени работа бизнеса будет регулироваться довоенными правилами. Соответствующий закон должен быть принят уже в ближайшее время.

Читайте также Бизнес работает, пенсии без задержек: во Всемирном банке поражены успехами Украины во время войны

Какие правила для бизнеса вернутся с 1 августа

Если Верховная Рада проголосует за законопроект №8401 во втором чтении, то его действие начнется с 1 августа. Предпосылок для провала голосования нет – его принятие от Украины требует МВФ в рамках предоставления следующего транша.

Законопроект предусматривает:

отмена 2% единого налога;

плательщик 2% единого налога сможет подать заявление об отказе от применения 2% ЕП и указать, на какую систему налогообложения он хочет перейти;

новые предприниматели, при регистрации избравшие 2% ЕП, автоматически перейдут на третью группу со ставкой в 5%;

для всех, у кого регистрация плательщика НДС была приостановлена, будут возвращены все права и обязанности плательщика НДС;

плательщики, которые в 2023 году перешли с ЕН 2% на общую систему, могут подать заявление о переходе на упрощенную систему.

Кроме того, закон предусматривает возврат штрафов за неиспользование РРО. Также возвращаются проверки для бизнеса.

Согласно подсчетам Минфина, возврат налогов и проверок принесет в бюджет от 8 до 10 миллиардов гривен.