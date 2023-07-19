У Путина становится меньше денег: в России собираются повышать налоги для нефтяных компаний

Нефтегазовые доходы России в первом полугодии упали почти на половину по сравнению с прошлым годом. Впрочем, за неимением средств Путин готов выжимать все даже из своих ближайших друзей.

Как сообщают российские СМИ, российское правительство уже работает над законом, который повысит налогообложение нефтяной отрасли. Причина – потребность наполнить федеральный бюджет, дыры в котором растут очень быстро.

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Почему взялись именно за нефтяников

Первые изменения, которые хотят ввести, это снижение субсидий, повышение акцизов и перенесение льгот по налогу на дополнительный доход. Эксперты говорят, что это позволит наполнить российский бюджет как минимум на 1 триллион рублей.

Аналитики предполагают, что Путин взялся за нефтяников, чтобы не изменять базовые принципы налогообложения, ведь в таком случае негативное влияние на российскую экономику и его рейтинг могут оказаться роковыми.

Также сообщается, что компенсации для нефтяных компаний снизят вдвое на 3 года, хотя ранее речь шла о сроке в 1 год. Ее платили для того, чтобы цены на бензин и дизтопливо для россиян не росли выше инфляции. В 2022 году такие выплаты для нефтяников были рекордными – 3,2 триллиона рублей. Поэтому россиянам следует готовиться к скачку цен на топливо.

Перенос льгот и рост акцизов может принести в российский бюджет примерно 270 миллиардов рублей в год. Кроме того, уже ведутся разговоры о повышении налога на добычу нефти.

Война против Украины стоит России колоссальных денег, но враг не собирается останавливаться и готов ко всему, чтобы продолжить экспансию против нашего государства.