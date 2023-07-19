Как сообщают российские СМИ, российское правительство уже работает над законом, который повысит налогообложение нефтяной отрасли. Причина – потребность наполнить федеральный бюджет, дыры в котором растут очень быстро.

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Почему взялись именно за нефтяников

Первые изменения, которые хотят ввести, это снижение субсидий, повышение акцизов и перенесение льгот по налогу на дополнительный доход. Эксперты говорят, что это позволит наполнить российский бюджет как минимум на 1 триллион рублей.

Аналитики предполагают, что Путин взялся за нефтяников, чтобы не изменять базовые принципы налогообложения, ведь в таком случае негативное влияние на российскую экономику и его рейтинг могут оказаться роковыми.

Также сообщается, что компенсации для нефтяных компаний снизят вдвое на 3 года, хотя ранее речь шла о сроке в 1 год. Ее платили для того, чтобы цены на бензин и дизтопливо для россиян не росли выше инфляции. В 2022 году такие выплаты для нефтяников были рекордными – 3,2 триллиона рублей. Поэтому россиянам следует готовиться к скачку цен на топливо.

Перенос льгот и рост акцизов может принести в российский бюджет примерно 270 миллиардов рублей в год. Кроме того, уже ведутся разговоры о повышении налога на добычу нефти.

Война против Украины стоит России колоссальных денег, но враг не собирается останавливаться и готов ко всему, чтобы продолжить экспансию против нашего государства.