Як повідомляють російські ЗМІ, російський уряд вже працює над законом, який підвищить оподаткування для нафтової галузі. Причина – потреба наповнити федеральний бюджет, діри в якому ростуть дуже швидко.

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Чому взялися саме за нафтовиків

Перші зміни, які хочуть запровадити, це зниження субсидій, підвищення акцизів та перенесення пільги з податку на додатковий дохід. Експерти кажуть, що це дозволить наповнити російський бюджет як мінімум на 1 трильйон рублів.

Аналітики припускають, що Путін взявся за нафтовиків, щоб не змінювати базові принципи оподаткування, адже в такому разі негативний вплив на російську економіку та його рейтинг можуть бути фатальними.

Також повідомляється, що компенсації для нафтових компаній знизять вдвічі на 3 роки, хоча раніше йшлося про термін в 1 рік. Її платили для того, щоб ціни на бензин та дизпаливо для росіян не росли вище за інфляцію. У 2022 році такі виплати для нафтовиків були рекордними – 3,2 трильйона рублів. Тож росіянам варто готуватися до стрибка цін на паливо.

Перенесення пільг та зростання акцизів може принести у російський бюджет приблизно 270 мільярдів рублів на рік. Окрім того, вже йдуть розмови про підвищення податку на видобуток нафти.

Війна проти України коштує Росії колосальних грошей, але ворог не збирається зупинятися та готовий на все, аби продовжити експансію проти нашої держави.