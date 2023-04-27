Инвестиции в искусственный интеллект ШИ: американская PwC вложит миллиард долларов
Источник:The Wall Street Journal
Американская компания PwC хочет инвестировать один миллиард долларов за три года в технологию искусственного интеллекта ШИ. Все для того, чтобы автоматизировать разные аспекты своих налоговых, аудиторских и консалтинговых услуг.
Инвестиции PwC в ШИ
PricewaterhouseCoopers LLP планирует инвестировать миллиард долларов в технологию генеративного искусственного интеллекта в своих американских подразделениях, сотрудничая с Microsoft и производителем ChatGPT OpenAI для автоматизации разных аспектов своих налоговых, аудиторских и консалтинговых услуг.
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Цель PwC заключается не только в разработке и внедрении генеративного искусственного интеллекта в собственный стек технологий и платформ клиентских услуг, но и в консультировании других компаний о том, как лучше использовать генеративный искусственный интеллект, и одновременно помогать им создавать эти инструменты,
– рассказал заместитель председателя PwC Мохамед Канде.
Средства планируют направить на финансирование найма большего количества работников в сфере искусственного интеллекта и обучения имеющегося персонала возможностям ШИ, а также в инвестиции в производителей соответствующего программного обеспечения с целью дальнейшего приобретения.
Канде также рассказал, что PwC не стремится заменить работников на генеративный искусственный интеллект, а скорее оптимизирует их работу путем автоматизации трудоемких и повторяющихся задач.
У нас есть 65 тысяч человек в США. Мы никого не оставим. Это будет командный вид спорта,
– подчеркнул он.