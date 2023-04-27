Инвестиции в искусственный интеллект ШИ: американская PwC вложит миллиард долларов

Американская компания PwC хочет инвестировать один миллиард долларов за три года в технологию искусственного интеллекта ШИ. Все для того, чтобы автоматизировать разные аспекты своих налоговых, аудиторских и консалтинговых услуг.

Инвестиции PwC в ШИ

PricewaterhouseCoopers LLP планирует инвестировать миллиард долларов в технологию генеративного искусственного интеллекта в своих американских подразделениях, сотрудничая с Microsoft и производителем ChatGPT OpenAI для автоматизации разных аспектов своих налоговых, аудиторских и консалтинговых услуг.

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Цель PwC заключается не только в разработке и внедрении генеративного искусственного интеллекта в собственный стек технологий и платформ клиентских услуг, но и в консультировании других компаний о том, как лучше использовать генеративный искусственный интеллект, и одновременно помогать им создавать эти инструменты,

– рассказал заместитель председателя PwC Мохамед Канде.

Средства планируют направить на финансирование найма большего количества работников в сфере искусственного интеллекта и обучения имеющегося персонала возможностям ШИ, а также в инвестиции в производителей соответствующего программного обеспечения с целью дальнейшего приобретения.

Канде также рассказал, что PwC не стремится заменить работников на генеративный искусственный интеллект, а скорее оптимизирует их работу путем автоматизации трудоемких и повторяющихся задач.

У нас есть 65 тысяч человек в США. Мы никого не оставим. Это будет командный вид спорта,

– подчеркнул он.

Согласно аналитической компании PitchBook Data Inc, расходы на глобальный генеративный AI-рынок во всех секторах достигнут 42,6 миллиарда долларов к концу 2023 года, возрастая на 32% в годовом исчислении до 98,1 миллиарда долларов к 2026 году.