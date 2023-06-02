В Украине будут обслуживать немецкие беспилотники: представительство Quantum Systems уже открыто

Рынок дронов в Украине быстро развивается. Теперь у нас будет работать новый игрок – немецкая Quantum Systems.

Беспилотники – одна из самых больших потребностей украинской армии. Немецкая компания, уже сотрудничающая с Министерством обороны Украины, решила открыть свое представительство в нашей стране.

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Quantum Systems уже в Украине

Немецкий Quantum Systems заявил о том, что открыл в Украине центры обучения, поддержки и логистики. Эта компания занимается производством дронов, которые так необходимы на фронте.

В центрах Quantum Systems уже обучают пользоваться системами Vector, а также их технически обслуживать. Кроме того, эти центры будут специализироваться на покупке запчастей и ремонте беспилотников.

Какие беспилотники делает Quantum Systems

Флагманом Quantum Systems является беспилотник Vector. Он может взлетать и приземляться вертикально. Также среди его преимуществ:

двигатель с низким уровнем шума;

зашифрованная IP-связь, передающая видео.

Также компания производит дроны Scorpion и Trinity Tactical. Беспилотники работают с искусственным интеллектом, позволяющим лучше распознавать объекты из воздуха.

Quantum Systems уже работает с МОН, в частности, Министерство обороны уже заказало для армии 300 дронов. Для украинской армии уже покупали эти системы: 33 в 2022 и 105 в 2023 году.