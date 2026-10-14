"Тревожные сигналы" для украинцев: на рынке труда стало меньше вакансий

Украинские компании стали более осторожно нанимать сотрудников, в то время как соискатели более активно откликаются на предложения. При этом ситуация существенно различается в зависимости от отрасли, региона и размера компании.

Работодатели открывают меньше вакансий

В августе и сентябре 2026 года активность компаний на рынке труда снижалась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как следует из исследования Work.ua.

В начале августа количество предложений о работе в неделю было на 6% меньше, чем годом ранее, а уже в конце августа отставание достигло почти 19%. В течение сентября количество новых вакансий еженедельно было на 15–18% меньше, чем в прошлом году.

Опрос Work.ua, в котором принял участие 921 респондент, также показал, что бизнес не спешит принимать кадровые решения. В то же время далеко не все компании уже прибегли к сокращениям.

43% опрошенных заявили, что обстрелы не повлияли на их решения. 38% сообщили о неопределенности в отношении дальнейших действий. 8% уже приняли конкретные негативные решения: сократили штат или набор персонала, уменьшили зарплаты или урезали льготы.

Таким образом, значительная часть бизнеса пока занимает выжидательную позицию. Work.ua предполагает, что неопределенность могла повлиять на решение компаний отложить открытие новых вакансий и расширение команд.

Больше всего вакансий сократили в сфере торговли и маркетинга

Снижение активности работодателей коснулось многих направлений экономики. Особенно заметным оно стало в розничной торговле, где сократилось не только относительное количество предложений, но и абсолютное число новых вакансий.

В последнюю неделю сентября работодатели разместили в этой отрасли 2 513 вакансий против 3 594 за аналогичный период 2025 года. Это на 1 081 предложение, или 30%, меньше. Наибольшее падение количества новых вакансий зафиксировали в следующих сферах:

Маркетинг, реклама, PR: минус 53%. ИТ: минус 38%. Сельское хозяйство и агробизнес: минус 33%. Розничная торговля: минус 30%. Пищевая промышленность: минус 28%. Красота, фитнес и спорт, химическая промышленность и фармацевтика: минус 27%. Строительство, деревообработка и оптовая торговля: минус 26%. Гостинично-ресторанный бизнес: минус 25%.

Подобная тенденция прослеживается и в разрезе профессиональных категорий. Например, в направлении "Маркетинг, реклама, PR" за последнюю неделю сентября была размещена 621 вакансия против 979 годом ранее – сокращение на 37%. Это отдельный показатель по профессиональным категориям, который не следует путать с отраслевой статистикой.

Среди других профессиональных направлений падение количества новых вакансий составило:

СМИ, издательское дело и полиграфия: минус 36%.

Продажи и закупки: минус 29%.

ИТ, компьютеры и интернет: минус 29%.

Сельское хозяйство и агробизнес, дизайн и творчество: минус 28%.

Розничная торговля: минус 27%.

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм, красота, фитнес и спорт: минус 21%.

Логистика, склад и внешнеэкономическая деятельность: минус 19%.

Где вакансий стало больше

Несмотря на общее сокращение найма, некоторые направления демонстрируют рост. Наиболее заметный скачок зафиксировали в оборонно-промышленном комплексе.

В конце сентября количество вакансий в этой сфере увеличилось на 166% – со 121 до 322 предложений за соответствующий период. Положительную динамику также продемонстрировали государственные организации – рост на 25%, некоммерческие, благотворительные и общественные организации – на 17% и рекрутинговые агентства – на 5%.

На фоне сокращения количества новых вакансий активность кандидатов растет. По данным Work.ua, в течение последней исследуемой недели сентября соискатели отправили на 27% больше откликов, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время работодатели открыли на 24% меньше контактов кандидатов. Это свидетельствует о разнонаправленном поведении сторон: люди активнее ищут работу, а компании реже инициируют контакт с потенциальными сотрудниками.

По профессиональным направлениям больше всего выросло количество откликов в следующих категориях:

рабочие специальности и производство – на 59%;

недвижимость – на 58%;

логистика, склад и внешнеэкономическая деятельность – на 44%;

строительство и архитектура – на 41%;

маркетинг – на 36%.

Исключением стало сельское хозяйство и агробизнес, где количество откликов сократилось на 2%.

Означает ли это кризис на рынке труда

Несмотря на сокращение количества вакансий в ряде отраслей, говорить о масштабном кризисе на основании этих данных пока рано.

В настоящее время на сервисе размещено более 90 000 вакансий, а результаты опроса показывают, что большинство работодателей не сообщает об уже принятых негативных кадровых решениях из-за обстрелов. Поэтому, несмотря на тревожные сигналы, рынок труда продолжает функционировать, а компании – искать сотрудников,

– отмечается в исследовании.

В то же время бизнес работает в условиях затянувшейся войны, а на решения работодателей могут влиять различные факторы: финансовые возможности, неопределенность, ситуация в конкретной отрасли и потребности предприятий.