Рабочая группа готовит возобновление работы аэропортов: реально ли открыть небо во время войны

Сейчас украинское небо закрыто для гражданских авиарейсов из-за ситуации с безопасностью и военного положения. Однако в правительстве создали рабочую группу, которая изучает возможный запуск аэропортов и состояние инфраструктуры для этого.

Откроют ли небо в Украине для гражданских самолетов?

О том, как военное положение влияет на решение о возобновлении полетов, объясняет Министерство развития общин и территорий Украины в комментарии 24 Канала.

Смотрите также "Сказали, будем воевать": Путин приказал олигархам скинуться деньгами на войну, – СМИ

С 24 февраля 2022 года украинское воздушное пространство относится к зоне с высоким уровнем риска для гражданских. Поэтому его закрыли для полетов.

В частности в министерстве отмечают, что возобновление работы аэропортов возможно только при условии обеспечения полной безопасности для гражданской авиации.

На сегодня ключевым фактором остается ситуация с безопасностью, которая не позволяет рассматривать открытие воздушного пространства как ближайшую перспективу,

– говорится в сообщении.

Однако подготовка для возможных гражданских полетов уже продолжается. В правительстве создали рабочую группу с участием представителей аэропортов, авиакомпаний и профильных органов.

Задача группы заключается в наработках практических решений для сферы. То есть речь идет о поэтапном планировании для восстановления авиасообщения с учетом:

состояния инфраструктуры;

требований безопасности;

координационных наработок между вовлеченными сторонами.

Созданная Рабочая группа имеет консультативно-совещательный характер и сосредоточена на наработке базовых подходов и рекомендаций, которые могут быть использованы после стабилизации ситуации безопасности для поэтапного и безопасного восстановления авиасообщения,

– объяснили в комментарии.

То есть все меры, которые сейчас разрабатывает Украина для восстановления гражданских полетов – являются заблаговременными. Реализовывать наработки будут только тогда, когда позволит ситуация с безопасностью. Сейчас же, во время военного положения, для гражданской авиации небо открыть не могут.

Что известно о создании рабочей группы для восстановления авиасообщения?

16 марта 2026 года на сайте Минразвития появился приказ от 13 марта о создания рабочей группы. В состав вошли 16 человек. Возглавил группу заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач. Среди экспертов команды работники сферы авиасообщения, а также авиации и безопасности.

Фактически, это консультативно-совещательный орган Минразвития, создан для координации на межведомственном уровне действий по обеспечению необходимых условий для безопасного и быстрого восстановления полетов гражданской авиации в Украине после открытия воздушного пространства,

– говорится в сообщении министерства.

В то же время в комментарии для РБК-Украина Павел Елизаров, заместитель командующего Воздушных сил ВСУ, объяснил работу группы несколько иначе. Он отметил, что речь идет не только о возобновлении полетов после открытия неба, или после окончания войны.

Рабочая группа пока только создана. Ее задачей станет изучение и анализ различных факторов и рисков - как о возможности запуска аэропортов еще во время войны, так и после ее завершения,

– прокомментировал Елизаров.

Также он добавил, что после работы группы все выводы и наработки передадут на рассмотрение Верховному Главнокомандующему. Он и должен принять окончательное решение, учитывая работу команды экспертов.

