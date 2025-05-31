Более половины вакансий – для специалистов без высшего образования: кого ищут работодатели

Более половины вакансий в Украине не требуют высшего образования и ориентированы на квалифицированных рабочих. На рынке труда не хватает рук, а потому государство активизирует переобучение взрослых.

Большинство вакансий для квалифицированных работников

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний, ссылаясь на данные совместного исследования МОН и международных партнеров, информирует 24 Канал.

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По его словам, 26% предложений на рынке труда касаются рабочих с инструментом, 25% – обслуживание оборудования, еще 12% – простые профессии. В то же время большинство безработных, зарегистрированных в службе занятости, имеют высшее образование и ищут работу, соответствующую их квалификации.

"Это создает заметный дисбаланс – специалистов не хватает, или их навыки не соответствуют запросам работодателей", – отметил Завгородний.

Что с этим делать

Чтобы скорректировать ситуацию, правительство развивает образование взрослых: безработные, ветераны, переселенцы и все желающие могут быстро освоить новую профессию. За последние годы этим путем пошли уже десятки тысяч украинцев. Профессионально-техническое образование остается ключевой площадкой для такого обучения.

Отдельный акцент – на инфраструктуре. Ежегодно планируется обновлять не менее 100 мастерских и лабораторий в учреждениях профтехобразования. В прошлом году модернизировали 88 мастерских, этого – 89, еще более 50 – при поддержке международных партнеров.