Работа после 50: каковы шансы трудоустройства работников старшего возраста

На фоне дефицита кадров украинским специалистам в возрасте 50+ стало немного легче найти работу – особенно в рабочих специальностях, логистике и сфере обслуживания.

Работа для кандидатов 50+

Об этом сообщила PR-менеджер Work.ua Виктория Белякова в комментарии для LIGA.net, передает 24 Канал.

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По ее словам, больше всего вакансий для людей старшего возраста сейчас представлено в:

транспортной сфере,

автобизнесе,

на производстве,

в медицине и сфере услуг.

Впрочем, это до сих пор незначительная доля всех предложений. В феврале 2024 года была 4391 вакансия, в феврале 2025 года - 6150.

Заувжате. Работодатели охотнее рассматривают кандидатов 50+, если те имеют релевантный опыт, обладают необходимыми навыками, демонстрируют открытость к изменениям и проактивную позицию.

Эйдизм все еще присутствует

При этом проблема эйджизма все еще актуальна. По результатам опроса, которое Work.ua провел в 2021 году, только 20% соискателей не сталкивались с возрастной дискриминацией. Большинство респондентов – 78% – указали, что имели опыт предвзятого отношения из-за возраста.

Интересно, что с эйджизмом сталкивались не только кандидаты в возрасте 40+, но и младшие претенденты – даже в возрасте 25 – 35 лет, что традиционно не входит в "группы риска".