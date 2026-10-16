Первая работа для подростка: с какого возраста можно официально работать

Бизнес все чаще обращает внимание на молодых кандидатов. Однако с работниками до 18 лет могут возникать определенные трудности. Ведь в отношении несовершеннолетних действуют особые требования, касающиеся продолжительности рабочего времени, условий труда и оформления.

Много ли подростков официально работают в Украине

Статистика трудоустройства среди подростков показывает, что за период с января по июль 2026 года официально трудоустроились 5 015 несовершеннолетних. Почти все они – подростки в возрасте 16–17 лет, свидетельствуют данные Опендатабот.

А за весь 2025 год количество официально трудоустроенных несовершеннолетних составило 23 817 человек – на 18% больше, чем годом ранее. Исключением стал 2022 год, когда этот показатель сократился в 2,6 раза. Однако уже в 2024 году количество официально трудоустроенных подростков превысило довоенный уровень на 9%.

В то же время за общим ростом скрывается другая тенденция: самым молодым соискателям стало особенно сложно найти официальную работу. Если до полномасштабной войны на работу устраивались сотни детей в возрасте 14–15 лет, то в 2025 году таких работников было всего пять. За первые семь месяцев 2026 года – один человек.

Важно! Это не означает, что подростки младшего возраста вообще не работают. Статистика касается именно официального трудоустройства, а не всех случаев подработки. В то же время она показывает, насколько реже дети этого возраста появляются среди официально оформленных работников.

Где в Украине подростки чаще всего находят работу

Больше всего официально трудоустроенных несовершеннолетних в Киеве и в Днепропетровской области. За семь месяцев 2026 года в столице работу получили 1 642 подростка, а в Днепропетровской области – 1 100. В сумме это 55 % всех несовершеннолетних, официально трудоустроившихся в Украине за этот период.

В то же время география подростковой занятости меняется не только в крупнейших экономических центрах. По сравнению с довоенным периодом количество официально трудоустроенных несовершеннолетних в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях выросло более чем вдвое. В Киеве этот показатель также почти удвоился.

Помогает молодежи найти первую работу и Государственная служба занятости. При ее содействии в 2026 году трудоустроились 225 подростков. С 2023 года количество несовершеннолетних, которым служба помогает найти работу, в среднем ежегодно удваивается.

Среди регионов, которые стабильно входят в число лидеров по трудоустройству подростков через службу:

Ивано-Франковская область;

Винницкая область;

Хмельницкая область.

Какие вакансии предлагают подросткам

Эксперт по подбору персонала Наталья Слинько отмечает, что среди подростков наибольшим спросом пользуются вакансии в:

ресторанах,

магазинах,

службах доставки

онлайн-сервисах.

Эксперт считает, что потенциал молодых работников не стоит оценивать только по их возрасту.

Наталья Слинько Эксперт по подбору персонала Подростки – это хороший рабочий потенциал. Чем раньше они начнут понимать трудовую жизнь, тем легче им будет в дальнейшем определиться с профессией. И искать себя они будут в 15, а не в 23.

По словам Слинько, возможность работать в подростковом возрасте помогает молодым людям раньше понять свои профессиональные интересы. Для некоторых семей заработок ребенка также может стать дополнительной финансовой поддержкой.

В то же время важно, чтобы работа не мешала учебе и не создавала рисков для здоровья.

Почему работодатели не всегда готовы нанимать несовершеннолетних

Несмотря на растущий интерес к молодым работникам, официальное трудоустройство несовершеннолетних сложнее, чем может показаться. Работодателям необходимо учитывать сокращенную продолжительность рабочего времени, требования к условиям труда, медицинские осмотры и оформление трудовых отношений.

По данным Work.ua, с начала полномасштабного вторжения интерес работодателей к молодым кандидатам вырос. В 2021 году работодатели связывались с подростками по данным в их резюме в 2,5% случаев, а в 2025 году – уже в 4,5%. В 2026 году эта тенденция сохранилась.

Отметим! Рост интереса к резюме не означает, что все эти контакты заканчиваются трудоустройством. Так же эти данные не позволяют определить, насколько часто работодатели отказывают подросткам именно из-за возраста.

Наталья Слинько считает, что действующие правила могут снижать заинтересованность части работодателей в найме несовершеннолетних.

Работодатель по закону обязан сейчас платить минимальную ставку за полрабочего дня. Думаете, почему подростка никто не хочет брать? Потому что это прямые убытки,

– объясняет эксперт.

Слинько отмечает, что зачастую работодатели неохотно нанимают подростков. А вот данные Work.ua, напротив, показывают рост внимания к этой группе кандидатов.

По мнению эксперта, более гибкие правила могли бы дать молодежи больше шансов получить первый трудовой опыт. В то же время она подчеркивает, что речь идет о возможности работать, а не об обязанности подростков совмещать работу с учебой.

Повлияли ли удаленная работа и сезонность на занятость подростков

После пандемии COVID-19 и начала полномасштабной войны удаленная занятость стала важной частью рынка труда. Для молодежи такой формат потенциально может расширить выбор вакансий, поскольку удаленный формат не всегда требует ежедневного посещения офиса.

Обратите внимание! Однако само наличие удаленных вакансий не доказывает, что именно они стали причиной роста занятости несовершеннолетних.

С какого возраста можно работать в Украине

Согласно разъяснениям Гоструда, официально работать в Украине можно с 16 лет. В то же время законодательство разрешает трудоустройство и более младших подростков при определенных условиях.

С 16 лет – по общему правилу, без дополнительного согласия родителей на трудоустройство.

С 15 лет – с согласия одного из родителей или лица, его заменяющего.

С 14 лет – учащиеся могут выполнять легкую работу, которая не наносит вреда здоровью и не мешает учебе. Работать разрешено в свободное от учебы время и с согласия одного из родителей или лица, его заменяющего.

Для несовершеннолетних предусмотрено сокращенное рабочее время. Работники в возрасте от 16 до 18 лет могут работать до 36 часов в неделю, а лица в возрасте от 15 до 16 лет и учащиеся в возрасте от 14 до 15 лет во время каникул – до 24 часов в неделю.

Для учащихся, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, продолжительность работы должна быть еще меньше:

16–18 лет – до 18 часов в неделю;

15–16 лет – до 12 часов в неделю;

14–15 лет – до 12 часов в неделю.

Несовершеннолетних запрещено привлекать к тяжелым, опасным и вредным работам, а также к ночным и сверхурочным сменам. Для них действуют специальные гарантии в отношении отпусков и увольнения. Перед началом работы несовершеннолетний должен пройти медицинский осмотр, а в дальнейшем – проходить его ежегодно до достижения 18 лет.

Трудовой договор с несовершеннолетним работником заключается в письменной форме. Испытательный срок для таких работников не устанавливается.

Обратите внимание! Эти требования призваны защитить здоровье подростков и дать им возможность совмещать работу с учебой. В то же время для работодателей они означают необходимость отдельно организовывать трудоустройство и рабочее время несовершеннолетних.

Что может изменить законопроект о труде молодежи

28 сентября 2026 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 16114 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно расширения трудовых возможностей для молодежи". По состоянию на 14 октября документ находится на рассмотрении в парламентском комитете, то есть предложенные изменения еще не вступили в силу.

Одно из основных предложений – увеличить максимально допустимую продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет предлагается установить предел в 38 часов в неделю, а для лиц в возрасте от 15 до 16 лет и учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих во время каникул, – 26 часов.

Также законопроект предусматривает возможность заключать трудовые договоры в электронной форме, изменить правила учета несовершеннолетних работников и подход к оплате их труда. Отдельно предлагается отменить прямой запрет на работу в выходные дни, оставив ограничения в отношении ночной и сверхурочной работы.

Интересно! Авторы документа предлагают, чтобы заработная плата несовершеннолетних при сокращенной продолжительности рабочего времени выплачивалась пропорционально отработанному времени с соблюдением законодательных гарантий в отношении минимальной зарплаты.

Законопроект также изменяет отдельные правила, касающиеся испытательного срока, медицинских осмотров и возможности расторжения трудового договора, если работа угрожает здоровью несовершеннолетнего или не соответствует его интересам.

Слинько поддерживает подход, при котором у молодых людей будет больше возможностей самостоятельно выбирать, работать ли во время учебы.

Конечно, есть дети, которые хорошо учатся и не будут работать полный день, но речь идет о праве, а не об обязанности. Есть семьи, которым такая работа подростка очень поможет в финансовом плане,

– подчеркивает эксперт.

В то же время изменение законодательства само по себе не гарантирует, что подросткам станет легче найти работу. Для этого важны также готовность работодателей нанимать молодежь, наличие соответствующих вакансий и возможность организовать работу без ущерба для учебы и здоровья.

Рост числа официально трудоустроенных подростков свидетельствует о том, что молодежь постепенно становится заметной частью украинского рынка труда. Однако главный вопрос заключается не только в том, сколько подростков выходят на работу, но и в том, будут ли у них реальные возможности найти безопасное, официальное и совместимое с учебой первое рабочее место.