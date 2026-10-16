Чи багато підлітків офіційно працюють в Україні

Статистика працевлаштування серед підлітків показує, що за період з січня по липень 2026 року офіційно працевлаштувалися 5 015 неповнолітніх. Майже всі вони – підлітки віком 16 – 17 років, свідчать дані Опендатабот.

А за весь 2025 рік кількість офіційно працевлаштованих неповнолітніх становила 23 817 осіб – на 18% більше, ніж роком раніше. Винятком став 2022 рік, коли показник скоротився у 2,6 рази. Однак уже у 2024 році кількість офіційно працевлаштованих підлітків перевищила довоєнний рівень на 9%.

Водночас за загальним зростанням приховується інша тенденція: наймолодшим кандидатам знайти офіційну роботу стало особливо складно. Якщо до повномасштабної війни на роботу влаштовувалися сотні дітей віком 14 – 15 років, то у 2025 році таких працівників було лише п'ятеро. За перші сім місяців 2026 року – одна особа.

Важливо! Це не означає, що молодші підлітки взагалі не працюють. Статистика стосується саме офіційного працевлаштування, а не всіх випадків підробітку. Водночас вона показує, наскільки рідше діти цього віку з'являються серед офіційно оформлених працівників.

Де в Україні підлітки найчастіше знаходять роботу

Найбільше офіційно працевлаштованих неповнолітніх в Києві та на Дніпропетровщині. За сім місяців 2026 року у столиці роботу отримали 1 642 підлітки, а у Дніпропетровській області – 1 100. Разом це 55% усіх неповнолітніх, які офіційно працевлаштувалися в Україні за цей період.

Водночас географія підліткової зайнятості змінюється не лише у найбільших економічних центрах. Порівняно з довоєнним періодом кількість офіційно працевлаштованих неповнолітніх на Івано-Франківщині та Дніпропетровщині зросла більш ніж удвічі. У Києві показник також майже подвоївся.

Допомагає молоді знайти першу роботу й Державна служба зайнятості. За її сприяння у 2026 році працевлаштувалися 225 підлітків. Від 2023 року кількість неповнолітніх, яким служба допомагає знайти роботу, у середньому щороку подвоюється.

Серед регіонів, які стабільно входять до числа лідерів за працевлаштуванням підлітків через службу:

Івано-Франківщина;

Вінниччина;

Хмельниччина.

Які вакансії пропонують підліткам

Експертка з набору персоналу Наталія Слинько зазначає, що серед підлітків є найбільший попит на вакансії у:

ресторанах,

магазинах,

службах доставки

онлайн-сервісах.

Експертка вважає, що потенціал молодих працівників не варто оцінювати лише за їхнім віком.

Наталія Слинько Експертка з набору персоналу Підлітки – це хороший робочий потенціал. Чим раніше вони почнуть розуміти робоче життя, тим легше їм буде далі визначитись із професією. І шукати вони себе будуть у 15, а не в 23.

За словами Слинько, можливість працювати у підлітковому віці допомагає молодим людям раніше зрозуміти власні професійні інтереси. Для деяких родин заробіток дитини також може стати додатковою фінансовою підтримкою.

Водночас важливо, щоб робота не перешкоджала навчанню та не створювала ризиків для здоров'я.

Чому роботодавці не завжди готові наймати неповнолітніх

Попри зростання інтересу до молодих працівників, офіційне працевлаштування неповнолітніх є складнішим, ніж може здаватися. Роботодавцям потрібно враховувати скорочену тривалість робочого часу, вимоги до умов праці, медичних оглядів і оформлення трудових відносин.

За даними Work.ua, від початку повномасштабного вторгнення інтерес роботодавців до молодих кандидатів зріс. У 2021 році роботодавці відкривали контакти в резюме підлітків у 2,5% випадків, а у 2025 році – вже у 4,5%. У 2026 році ця тенденція збереглася.

Зазначимо! Зростання інтересу до резюме не означає, що всі ці контакти завершуються працевлаштуванням. Так само ці дані не дають змоги визначити, наскільки часто роботодавці відмовляють підліткам саме через вік.

Наталія Слинько вважає, що чинні правила можуть знижувати зацікавленість частини роботодавців у найманні неповнолітніх.

Роботодавець за законом має зараз платити мінімальну ставку за пів робочого дня. Думаєте, чому підлітка ніхто не хоче брати? Бо це прямі втрати ж,

– пояснює експертка.

Слинько зазначає, що часто роботодавці неохоче наймають підлітків. А от дані Work.ua, навпаки, показують зростання уваги до цієї групи кандидатів.

На думку експертки, гнучкіші правила могли б дати молоді більше шансів отримати перший трудовий досвід. Водночас вона наголошує, що йдеться про можливість працювати, а не про обов'язок підлітків поєднувати роботу з навчанням.

Чи вплинули дистанційна робота та сезонність на зайнятість підлітків

Після пандемії COVID-19 і початку повномасштабної війни дистанційна зайнятість стала важливою частиною ринку праці. Для молоді такий формат потенційно може розширювати вибір вакансій. Оскільки дистанційний формат не завжди вимагає щоденного відвідування офісу.

Зауважимо! Проте сама наявність дистанційних вакансій не доводить, що саме вони спричинили зростання зайнятості неповнолітніх.

З якого віку можна працювати в Україні

За розʼясненням Держпраці, офіційно працювати в Україні можна з 16 років. Водночас законодавство дозволяє працевлаштування й молодших підлітків за визначених умов.

З 16 років – за загальним правилом, без додаткової згоди батьків на працевлаштування.

З 15 років – за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює.

З 14 років – учні можуть виконувати легку роботу, яка не шкодить здоров'ю та не заважає навчанню. Працювати дозволено у вільний від навчання час і за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює.

Для неповнолітніх передбачено скорочений робочий час. Працівники віком від 16 до 18 років можуть працювати до 36 годин на тиждень, а особи віком від 15 до 16 років та учні віком від 14 до 15 років під час канікул – до 24 годин на тиждень.

Для учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, тривалість роботи має бути ще меншою:

16–18 років – до 18 годин на тиждень;

15–16 років – до 12 годин на тиждень;

14–15 років – до 12 годин на тиждень.

Неповнолітніх заборонено залучати до важких, небезпечних і шкідливих робіт, а також до нічних і понаднормових змін. Для них діють спеціальні гарантії щодо відпусток і звільнення. Перед початком роботи неповнолітній має пройти медичний огляд, а надалі – проходити його щороку до досягнення 18 років.

Трудовий договір із неповнолітнім працівником укладається у письмовій формі. Випробувальний термін для таких працівників не встановлюється.

Зазначимо! Ці вимоги покликані захистити здоров'я підлітків і дати їм можливість поєднувати роботу з навчанням. Водночас для роботодавців вони означають необхідність окремо організовувати працевлаштування та робочий час неповнолітніх.

Що може змінити законопроєкт про працю молоді

28 вересня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16114 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо розширення трудових можливостей для молоді". Станом на 14 жовтня документ перебуває на опрацюванні в парламентському комітеті, тобто запропоновані зміни ще не набрали чинності.

Одна з основних пропозицій – збільшити максимально допустиму тривалість робочого часу для неповнолітніх. Для працівників віком від 16 до 18 років пропонують встановити межу у 38 годин на тиждень, а для осіб віком від 15 до 16 років та учнів віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул – 26 годин.

Також законопроєкт передбачає можливість укладати трудові договори в електронній формі, змінити правила обліку неповнолітніх працівників і підхід до оплати їхньої праці. Окремо пропонують прибрати пряму заборону на роботу у вихідні, залишивши обмеження щодо нічних і понаднормових робіт.

Цікаво! Автори документа пропонують, щоб заробітна плата неповнолітніх за скороченої тривалості робочого часу виплачуватиметься пропорційно відпрацьованому часу з дотриманням законодавчих гарантій щодо мінімальної зарплати.

Законопроєкт також змінює окремі правила щодо випробувального терміну, медичних оглядів і можливості розірвання трудового договору, якщо робота загрожує здоров'ю неповнолітнього або не відповідає його інтересам.

Слинько підтримує підхід, за якого молоді люди матимуть більше можливостей самостійно обирати, чи працювати під час навчання.

Звісно, є діти, хто вчиться гарно і не буде працювати повний день, але ж це про право, а не обов'язок. Є родини, кому така робота підлітка дуже фінансово допоможе,

– наголошує експертка.

Водночас зміна законодавства сама по собі не гарантує, що підліткам стане легше знайти роботу. Для цього важливі також готовність роботодавців наймати молодь, наявність відповідних вакансій і можливість організувати роботу без шкоди для навчання та здоров'я.

Зростання кількості офіційно працевлаштованих підлітків свідчить, що молодь поступово стає помітнішою частиною українського ринку праці. Однак головне питання полягає не лише в тому, скільки підлітків виходять на роботу, а й у тому, чи матимуть вони реальну можливість знайти безпечне, офіційне та сумісне з навчанням перше робоче місце.