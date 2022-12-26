Каких работников ищут в разных регионах Украины и сколько работодатели готовы платить

Из-за полномасштабной войны более 6,4 миллиона украинцев выехали за границу, а около 7,7 миллиона стали внутренне перемещенными лицами. Это привело к значительным изменениям на рынке труда, в частности касательно спроса на трудоустройство в разных регионах Украины.

Платформа "OLX Работа" проанализировала, в каких регионах страны работодатели размещали больше всего вакансий в начале декабря 2022 года, а также каким специалистам и сколько готовы платить. Бизнес 24 передает детали.

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Спрос на работников и зарплаты в разных регионах Украины

За данным Международной организации по миграции от середины октября текущего года, больше всего переселенцев проживает в Киеве (162,5 тысячи ВПЛ), Харьковской (135 тысяч) и Днепропетровской (71 тысяча) областях. В то же время, менее охотно официально регистрируются внутренне перемещенные лица на Западе страны.

Несмотря на изменение численности населения в разных регионах, работодатели не перестают размещать вакансии и предоставлять рабочие места. Так, по данным платформы OLX, в начале декабря больше всего работы предлагали в:

Киевской области – 11 224 объявления;

Днепропетровской области – 5 365 объявлений;

Одесской области – 3 676 объявлений;

Львовской области – 2 340 объявлений;

Харьковской области – 1 769 объявлений;

Полтавской области – 1 565 объявлений;

Запорожской области – 1 428 объявлений;

Хмельницкой области – 1 272 объявления;

Черкасской области – 1 176 объявлений;

Винницкой области – 1 065 объявлений.

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Детали по трем областям-лидерам по количеству вакансий

К слову, в Киевской области в начале декабря работодатели чаще всего искали продавцов (1 133 объявления). При этом, средняя предлагаемая заработная плата составляла почти 10 тысяч гривен. Далее по рейтингу наибольший спрос имели следующие работники:

водители – 1 027 объявлений со средней зарплатой 25 тысяч гривен;

повара – 382 объявления со средней зарплатой 15 тысяч гривен;

операторы колл-центра – 363 объявления со средним предлагаемым заработком в 22 тысячи гривен;

охранники – 342 объявления со средней ежемесячной выплатой в 10,5 тысячи гривен.

Тем временем на Днепропетровщине в начале декабря больше всего было таких вакансий:

оператор колл-центра – 606 объявлений со средней зарплатой 31 тысяча гривен;

продавец – 440 вакансий со средним заработком 11 тысяч гривен;

водитель – 365 объявлений с зарплатой почти в 30 тысяч гривен;

повар – 162 объявления с заработком 10,5 тысячи гривен в месяц.

В Одесской области, в свою очередь, в начале текущего месяца чаще всего искали:

продавцов – 367 объявлений со средней зарплатой в 10 тысяч гривен;

портных и швей – 300 объявлений со средним заработком 19 тысяч гривен;

водителей – 230 вакансий со средним предложением в 28 тысяч гривен в месяц;

поваров – 141 объявление с зарплатой 13 тысяч гривен;

операторов колл-центра – 139 объявлений при средней зарплате в 20 тысяч гривен.

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Добавим, что также, по данным OLX, в первые дни декабря те, кто искал работу, в целом чаще всего отзывались на следующие вакансии: