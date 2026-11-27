Чехия зависит от украинцев из-за дефицита рабочей силы: что будет на рынке труда после войны
Украинцы стали важной частью чешского рынка труда, однако местные работодатели пока не особо готовятся к их возможному возвращению домой после окончания войны. Согласно результатам исследования, 40 % компаний не видят другой группы иностранных работников, которая могла бы полноценно заменить украинцев.
Насколько чешский бизнес зависит от украинцев
Опрос более трехсот средних и больших компаний Чехии, проведенный Hofmann Personal Monitor 2026, показал глубокую зависимость индустрии от иностранной рабочей силы. На этих предприятиях в целом работает более 230 тысяч человек. Об этом сообщает экономист Александр Костюк.
Главная причина такой ситуации – системный кадровый дефицит, то есть нехватка достаточного количества рабочей силы для бесперебойной работы предприятий. О нехватке кадров открыто заявляют 73% работодателей, а 55% предприятий жалуются на острую нехватку именно квалифицированных мастеров и технических специалистов.
Среди работодателей, нанимающих иностранцев, украинцы являются одной из самых распространенных групп. В частности:
- 71% компаний, трудоустраивающих иностранцев, нанимают украинцев;
- лишь 12% таких работодателей готовятся к возможному возвращению украинцев на родину;
- 40% компаний не видят другой национальной группы, которая могла бы полноценно заменить украинских работников.
Украинцы помогают чешским предприятиям заполнять вакансии в промышленности, логистике и других сферах. Для части бизнеса они уже стали полноценными участниками производственных процессов, а не временным способом компенсировать нехватку персонала.
Кем Чехия планирует заменить украинских работников
Несмотря на низкую готовность к возможному отъезду украинцев, некоторые компании уже ищут альтернативные источники рабочей силы. Примерно 30% работодателей, нанимающих граждан Украины, рассматривают возможность привлечения работников с Филиппин.
Однако поиск замены может оказаться непростым. Ведь для предприятий важно не только количество потенциальных работников, но и то, насколько быстро они смогут адаптироваться к местным условиям и включиться в работу.
Если после окончания войны значительная часть украинцев вернется домой, чешский бизнес может столкнуться с новой волной кадрового дефицита. Наибольшие риски возникнут в отраслях, где иностранные работники уже обеспечивают часть производственных и логистических процессов.
Как возвращение людей домой повлияет на кошельки и рынки труда обеих стран
После окончания войны Украина и Чехия могут оказаться в ситуации конкуренции за работников. Для украинской экономики возвращение граждан будет означать возможность восстановить кадровый потенциал, расширить налоговую базу и привлечь больше людей к восстановлению.
Для чешских работодателей ситуация будет противоположной: отъезд украинцев может усугубить нехватку персонала и создать дополнительные трудности для предприятий.
Напомним, что кадровый кризис в Европе усиливает борьбу за специалистов, поэтому Германия, Польша и Чехия ищут работников. Это стимулирует все более активный отток ценных инженерных и медицинских кадров из других стран.
В частности, на чешском рынке сейчас наблюдается самый острый спрос на преподавателей, административный персонал, а также специалистов в области металлургии и машиностроения, где украинский опыт оказался наиболее востребованным.