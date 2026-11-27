Насколько чешский бизнес зависит от украинцев

Опрос более трехсот средних и больших компаний Чехии, проведенный Hofmann Personal Monitor 2026, показал глубокую зависимость индустрии от иностранной рабочей силы. На этих предприятиях в целом работает более 230 тысяч человек. Об этом сообщает экономист Александр Костюк.

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Главная причина такой ситуации – системный кадровый дефицит, то есть нехватка достаточного количества рабочей силы для бесперебойной работы предприятий. О нехватке кадров открыто заявляют 73% работодателей, а 55% предприятий жалуются на острую нехватку именно квалифицированных мастеров и технических специалистов.

Среди работодателей, нанимающих иностранцев, украинцы являются одной из самых распространенных групп. В частности:

71% компаний, трудоустраивающих иностранцев, нанимают украинцев;

лишь 12% таких работодателей готовятся к возможному возвращению украинцев на родину;

40% компаний не видят другой национальной группы, которая могла бы полноценно заменить украинских работников.

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Украинцы помогают чешским предприятиям заполнять вакансии в промышленности, логистике и других сферах. Для части бизнеса они уже стали полноценными участниками производственных процессов, а не временным способом компенсировать нехватку персонала.

Кем Чехия планирует заменить украинских работников

Несмотря на низкую готовность к возможному отъезду украинцев, некоторые компании уже ищут альтернативные источники рабочей силы. Примерно 30% работодателей, нанимающих граждан Украины, рассматривают возможность привлечения работников с Филиппин.

Однако поиск замены может оказаться непростым. Ведь для предприятий важно не только количество потенциальных работников, но и то, насколько быстро они смогут адаптироваться к местным условиям и включиться в работу.

Если после окончания войны значительная часть украинцев вернется домой, чешский бизнес может столкнуться с новой волной кадрового дефицита. Наибольшие риски возникнут в отраслях, где иностранные работники уже обеспечивают часть производственных и логистических процессов.

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Как возвращение людей домой повлияет на кошельки и рынки труда обеих стран

После окончания войны Украина и Чехия могут оказаться в ситуации конкуренции за работников. Для украинской экономики возвращение граждан будет означать возможность восстановить кадровый потенциал, расширить налоговую базу и привлечь больше людей к восстановлению.

Для чешских работодателей ситуация будет противоположной: отъезд украинцев может усугубить нехватку персонала и создать дополнительные трудности для предприятий.

Напомним, что кадровый кризис в Европе усиливает борьбу за специалистов, поэтому Германия, Польша и Чехия ищут работников. Это стимулирует все более активный отток ценных инженерных и медицинских кадров из других стран.

В частности, на чешском рынке сейчас наблюдается самый острый спрос на преподавателей, административный персонал, а также специалистов в области металлургии и машиностроения, где украинский опыт оказался наиболее востребованным.