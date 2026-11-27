Наскільки чеський бізнес залежить від українців

Опитування понад трьох сотень середніх і великих компаній Чехії від Hofmann Personal Monitor 2026 показало глибоку залежність індустрії від іноземних рук. На цих підприємствах загалом працює понад 230 тисяч людей. Про це повідомляє економіст Олександр Костюк.

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Головна причина такої ситуації – системний кадровий дефіцит, тобто брак достатньої кількості робочих рук для безперервної роботи підприємств. Про нестачу кадрів відкрито заявляють 73% роботодавців, а 55% підприємств скаржаться на гостру нестачу саме кваліфікованих майстрів і технічних фахівців.

Серед роботодавців, які наймають іноземців, українці є однією з найпоширеніших груп. Зокрема:

71% компаній, що працевлаштовують іноземців, наймають українців;

лише 12% таких роботодавців готуються до можливого повернення українців додому;

40% компаній не бачать іншої національної групи, яка могла б повноцінно замінити українських працівників.

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Українці допомагають чеським підприємствам закривати вакансії у промисловості, логістиці та інших сферах. Для частини бізнесу вони вже стали повноцінними учасниками виробничих процесів, а не тимчасовим способом компенсувати нестачу персоналу.

Ким Чехія планує замінити українських працівників

Попри низьку готовність до можливого від'їзду українців, деякі компанії вже шукають альтернативні джерела робочої сили. Приблизно 30% роботодавців, які наймають громадян України, розглядають можливість залучення працівників із Філіппін.

Однак пошук заміни може виявитися непростим. Адже для підприємств важлива не лише кількість потенційних працівників, а й те, наскільки швидко вони зможуть адаптуватися до місцевих умов і включитися в роботу.

Якщо після завершення війни значна частина українців повернеться додому, чеський бізнес може зіткнутися з новою хвилею кадрового дефіциту. Найбільші ризики виникнуть у галузях, де іноземні працівники вже забезпечують частину виробничих і логістичних процесів.

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Як повернення людей додому вплине на гаманці та ринки праці обох країн

Після завершення війни Україна та Чехія можуть опинитися в ситуації конкуренції за працівників. Для української економіки повернення громадян означатиме можливість відновити кадровий потенціал, розширити податкову базу та залучити більше людей до відбудови.

Для чеських роботодавців ситуація буде протилежною: від'їзд українців може посилити нестачу персоналу та створити додаткові труднощі для підприємств.

Нагадаємо, що кадрова криза в Європі посилює боротьбу за спеціалістів, тому Німеччина, Польща та Чехія шукають працівників. Це стимулює дедалі активніший відтік цінних інженерних і медичних кадрів з інших країн.

Зокрема, на чеському ринку найгостріший попит зараз фіксують на викладачів, адміністративний персонал, а також фахівців у металургії та машинобудуванні, де український досвід виявився найбільш затребуваним.