В странах ЕС сохраняется острый дефицит работников в сферах образования, медицины и информационных технологий. В то же время вакансии разнорабочих, кухонных помощников и некоторых других специальностей работодатели заполняют значительно легче, а в отдельных странах таких работников даже избыток.

Кого больше всего не хватает работодателям в Европе

Рынок труда 27 европейских стран столкнулся с существенным структурным дисбалансом, сообщает Euronews.

В среднем по Евросоюзу сложнее всего найти учителей. Эта профессия вошла в пятерку самых дефицитных в 13 странах. На втором месте оказались врачи, а на третьем – специалисты по информационно-коммуникационным технологиям, которых остро не хватает в 12 странах.

От врачей по всей Европе все чаще ожидают компенсации системной нехватки рабочей силы за счет сверхурочной работы и увеличения рабочей нагрузки,

– Оле Йохан Бакке, президент Постоянного комитета европейских врачей.

В общеевропейскую пятерку профессий с наибольшим кадровым дефицитом также вошли младший медицинский персонал, в частности медсестры и медицинские техники. Кроме того, в семи странах в пятерку самых дефицитных профессий вошли управленцы, а в шести – работники сферы личного ухода.

В то же время в низкоквалифицированных и рутинных специальностях наблюдается противоположная ситуация. Наибольший избыток рабочей силы зафиксирован среди разнорабочих – в 21 стране. Также работодателям проще найти:

помощников на кухне;

неквалифицированный вспомогательный персонал;

канцелярских работников;

продавцов;

сборщиков на производстве.

Действительно ли в Европе повсеместно не хватает ИТ-специалистов

Исследование ОЭСР также опровергает представление о тотальном дефиците программистов в Европе. Хотя в 18 странах специалистов в области информационно-коммуникационных технологий действительно не хватает, ситуация существенно различается в зависимости от страны.

В Дании, Финляндии, Германии, Нидерландах, Норвегии и Швеции рынок ИТ-специалистов остается сбалансированным. Зато в Австрии, Швейцарии и Великобритании зафиксировали даже избыток таких работников.

В Европейском органе труда объясняют, что кадровый дефицит приобрел структурный характер. Среди причин – старение населения и недостаточная мобильность работников между странами.

Анализ показывает, что многие профессии, дефицит которых выявлен в одной стране, могут быть избыточными в других,

– Пиа-Йоханна Фальстрем, пресс-секретарь ведомства.

Где искать работу украинцам в Германии, Польше и Чехии

По данным Евростата осенью 2026 года, под временной защитой в ЕС находятся 4,37 млн украинцев. Значительная часть из них сосредоточена в пяти странах, но спрос на работников в каждой из них различается.

Германия приняла 1,3 миллиона украинцев. Здесь рынки ИТ-специалистов и учителей остаются сбалансированными, зато работодателям сложнее всего найти:

Работников сферы личного ухода; Уборщиков и вспомогательный персонал; специалистов сельского, лесного и рыбного хозяйств.

Польша, где находятся 858,5 тысяч украинцев, больше всего нуждается в специалистах по информационно-коммуникационным технологиям, учителях и ИТ-техниках. В то же время вакансии разнорабочих закрываются значительно легче.

Чехия приняла 391,7 тысячи украинских беженцев. Наибольший дефицит здесь наблюдается среди:

преподавателей;

специалистов в области бизнеса и администрирования;

работников металлургии и машиностроения.

В других странах с большим количеством украинцев ситуация также различается. В Испании из-за туристического бума больше всего не хватает помощников на кухне, работников сферы персональных услуг и уборщиков. В Италии самый острый кадровый дефицит зафиксирован среди ИТ-специалистов, помощников по приготовлению пищи и медиков.

Так, рост спроса на инженеров, врачей и специалистов производственных специальностей в соседних странах усиливает отток ценных кадров и из самой Украины. Для отечественного бизнеса это означает что конкуренция за специалистов станет еще более жесткой, поскольку сейчас их недостаточно.

Например, В Украине работодатели наиболее активно ищут квалифицированных рабочих, водителей и инженеров, в то время как выпускники вузов часто выбирают юридические или маркетинговые направления, где предложений на рынке мало.