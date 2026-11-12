Без дешевой рабочей силы: каким будет рынок труда в ближайшие 10 лет

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Не хватает работников, но безработица никуда не денется

Сейчас одновременно обостряются две проблемы: нехватка людей и несоответствие их навыков потребностям работодателей. Такие выводы содержит исследование будущего рынка труда в Украине, которое было опубликовано на сайте проекта #FutureofWorkUkraine.

Дефицит работников вызван не только полномасштабной войной. Она ускорила процессы, которые продолжались и раньше:

сокращение численности населения;

старение рабочей силы;

трудовую миграцию;

уменьшение количества людей трудоспособного возраста.

В то же время технологические и экономические изменения требуют новых компетенций, которых не хватает многим кандидатам. В результате Украина может столкнуться с парадоксальной ситуацией: вакансий будет много, но безработица также останется высокой из-за несоответствия между спросом и предложением.

Именно поэтому возвращение украинцев из-за рубежа или привлечение иностранных работников не решит проблему автоматически. Необходимо также менять подходы к подготовке кадров и расширять круг людей, способных работать.

Где бизнес будет искать работников

Одним из крупнейших резервов рабочей силы остаются люди, которые хотят работать, но сталкиваются с физическими, психологическими или организационными препятствиями.

1. Пожилые работники

Старение населения будет вынуждать компании активнее привлекать людей старшего возраста. Для этого придется преодолевать эйджизм, предлагать более гибкие условия труда и обеспечивать возможности переобучения.

По оценкам участников исследования, малый бизнес уже лучше готовится к работе с пожилыми кадрами, чем большие компании.

2. Молодежь и первый опыт работы

Молодые сотрудники останутся одним из самых ценных ресурсов для бизнеса. Однако искусственный интеллект и автоматизация постепенно сокращают потребность в начинающих специалистах, особенно на должностях с большим количеством рутинных задач.

Возникает проблема: если компании автоматизируют работу новичков, откуда в будущем появятся опытные специалисты? Поэтому бизнесу придется создавать альтернативные способы входа в профессию:

стажировки и оплачиваемая практика;

обучение на реальных проектах;

наставничество со стороны опытных сотрудников;

возможность постепенно переходить к более сложным задачам.

3. Ветераны

Реинтеграция военных потребует изменений не только от самих ветеранов, но и от работодателей и общества. Основной принцип такого подхода заключается в том, что не ветеран должен полностью адаптироваться к рабочей среде, а компании должны создавать условия для его возвращения к гражданской жизни.

Война также сформировала спрос на инженерные, технические и связанные с безопасностью компетенции. Это влияние будет оставаться ощутимым еще десятилетиями, поэтому военный опыт, лидерские навыки и профессиональные знания ветеранов могут стать важным ресурсом для восстановления и развития экономики.

4. Инклюзия, сельские общины и трудовые мигранты

Инклюзия постепенно станет не только вопросом социальной ответственности, но и экономической необходимостью. Отдельный потенциал – жители сельских общин. Часть их труда сосредоточена в ведении домашнего хозяйства, уходе за детьми и других неоплачиваемых обязанностях. Доступ к образованию, транспорту, цифровой инфраструктуре и услугам по уходу мог бы помочь этим людям присоединиться к оплачиваемой занятости.

Со временем будет расти и роль трудовых мигрантов. Однако для их привлечения Украине нужна продуманная миграционная политика: определение необходимых специалистов, обновление законодательства, прозрачные процедуры и условия для интеграции.

Человек станет главной ценностью для бизнеса

Один из ключевых выводов исследования – украинским компаниям придется изменить именно отношение к работникам. Кадровый дефицит нельзя будет преодолеть лишь повышением зарплат или поиском новых кандидатов. Бизнесу нужно научиться удерживать людей, создавать комфортные условия и учитывать их потребности.

Ситуацию осложняет конкуренция с европейским рынком труда. После войны часть украинцев может уехать за границу, в частности для воссоединения семей. Евроинтеграция также упростит трудовую мобильность. Поэтому работодателям придется конкурировать не только уровнем оплаты, но и безопасностью, предсказуемостью и отношением к работникам.

На уровне компаний это будет означать пересмотр повседневных управленческих практик. Участники форсайта ожидают, что будет расти значение:

психологического здоровья и предотвращения профессионального выгорания;

адекватной рабочей нагрузки;

понятных правил оплаты и вознаграждения;

возможностей обучения и профессионального развития;

вовлечения сотрудников в принятие решений, касающихся их работы;

эмоциональной зрелости руководителей.

В то же время человекоцентричность не будет ограничиваться корпоративной культурой. На уровне государства и общин она предполагает доступность жилья, транспорта, медицины, образования и услуг по уходу. Без этого человек может даже не иметь возможности воспользоваться вакансией или вернуться к экономической активности.

Каким будет главный вызов для Украины

По результатам форсайта, будущее рынка труда будут определять три взаимосвязанные задачи:

Привлечь больше людей в экономику. Для этого необходимо устранять барьеры для трудоустройства молодежи, пожилых работников, ветеранов, людей с инвалидностью, жителей сельских общин и трудовых мигрантов. Сократить разрыв между навыками и потребностями бизнеса. Обучение на протяжении всей жизни, переобучение и корпоративные программы развития станут необходимыми условиями занятости. Повысить производительность и поставить человека в центр экономических изменений. Автоматизация, технологии и новые модели управления должны помогать развивать человеческий потенциал, а не просто сокращать расходы.

Украина больше не сможет строить экономику на дешевой, доступной и легко заменяемой рабочей силе. Ее будущее будет зависеть от того, насколько эффективно бизнес и государство смогут использовать имеющийся человеческий потенциал, развивать компетенции и создавать условия, при которых люди захотят жить и работать в стране.