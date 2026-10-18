На рынке труда Украины происходят глобальные изменения: кто рискует потерять работу

Украинский рынок труда переживает непростой период: часть компаний вынуждена уволить сотрудников, в частности офисных специалистов. В то же время вакансии остаются, и опытные специалисты могут найти нового работодателя.

Кого коснулись сокращения

Глобальные изменения на рынке труда частично связаны с обстрелами бизнеса. Об этом рассказала генеральный директор GRC.UA Марина Маковий, пишет OBOZ.

Сокращения коснулись как рядовых работников, так и офисных специалистов. В частности, из-за разрушения производств, складских помещений и других мощностей компании были вынуждены расстаться с частью сотрудников. Среди них – специалисты по подбору персонала, управлению брендом работодателя, маркетингу и другим офисным направлениям, которые обеспечивали работу пострадавших предприятий,

– рассказывает Маковий.

В то же время ситуация различается в зависимости от специальности и формата работы. По наблюдениям Маковий, сложнее находить людей для работы непосредственно на месте, тогда как спрос на удаленные вакансии и позиции с возможностью бронирования остается высоким.

Как бизнес помогает уволенным работникам

Компании стараются помогать специалистам, потерявшим работу из-за сокращений. Бизнес-сообщество рекомендует кандидатов другим работодателям, передает контакты специалистов и самостоятельно обращается к предприятиям, столкнувшимся с трудностями, чтобы найти новые места для их сотрудников.

Особенно заметна такая взаимопомощь в сферах рекрутинга и управления брендом работодателя. У уволенных специалистов есть несколько преимуществ при поиске работы:

Опыт работы в компаниях. Часть кандидатов обладает значительным практическим опытом и высокой квалификацией. Спрос на специализированные навыки. Специалисты , которых раньше было сложно привлечь в другие компании, теперь более доступны для найма. Рекомендации от бизнеса. Работодатели помогают бывшим сотрудникам и коллегам найти новые вакансии.

На рынке достаточно вакансий, а специалисты, потерявшие работу, часто обладают высокой квалификацией и значительным опытом работы в компаниях. Раньше такие специалисты могли быть недоступны для других работодателей, поэтому сейчас на них есть спрос. Ожидаем, что многие из них смогут трудоустроиться достаточно быстро. По нашим наблюдениям, этот процесс уже происходит,

– пояснила представительница GRC.UA.

Итак, сокращения не означают, что все уволенные работники надолго останутся без заработка. Перспективы зависят от профессии, опыта и готовности рассматривать различные форматы занятости.

К слову, искусственный интеллект также меняет рынок труда и может повлиять на сотни миллионов рабочих мест в мире. Больше всего рискуют профессии, в которых задачи можно четко описать и повторять по одному алгоритму. В частности, речь идет о:

ввод и обработку данных;

часть административной работы;

техническую поддержку;

типовые операции по обслуживанию клиентов;

другие повторяющиеся задачи.

При этом назвали 5 профессий, которые ИИ не сможет заменить.